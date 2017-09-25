台湾债市：10年券殖利率早盘狭幅波动，多方不敢躁进致交投偏冷

路透台北9月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一早盘平盘附近狭幅波动。交易员称，近期台债气氛略偏多，惟上周央行维持利率不变，且通膨展望温和，让多方不敢太积极，早盘交投偏冷。

他们表示，央行理监事会议虽一如市场预期按兵不动，但释出通膨展望温和之讯息，市场估年底前央行均不会有大动作，加上近来台债走势较美债强，殖利率继续向下风险较高，让多方不敢躁进，成交量亦跟着明显缩减。

〞台债目前比美债强，短线多单不敢太积极，毕竟往下还是有风险。〞一大型证券商交易员说。

五年券早盘殖利率则走升。交易员称，主要是五年券有新券发行前交易，吸引短线空单放空，致殖利率走高。

台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策基调为〞适度宽松〞。

本地时间11:12，五年券106/5殖利率涨0.30基点至0.7090%，成交10.5亿台币；10年券106/9殖利率持平至1.0150%，成交9.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.87%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.00-1.02%；五年券106/5期殖利率区间料在0.70-0.72%。

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