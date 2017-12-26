台湾债市：10年券殖利率早盘连四日走低，筹码优势明显多头仍主导盘势

路透台北12月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二连四日走跌。交易商表示，美债因假期休市，台债筹码少且资金多，多头优势仍主导债市。

交易人士表示，债市拥筹码面优势，加以央行利率值低档且料按兵不动，衡诸目前台债市场的利多充斥。此外美债殖利率暂有止稳迹象，且台债市场也渐对美债的利空钝化，多头仍主导债市方向。

〞至少消息面都是偏向多方，〞一位大型证券商交易员说。

不过也有票券商交易员认为，10年公债殖利率走至目前区间低档，各方仍是小心翼翼，尤其是美债气氛偏空，长久下去台债要与美债脱钩恐怕有点难。

〞可能大家也是边做边看。一路要抱到0.90%的人也很少数。〞他说。

本地时间10:25，10年券106/9期公债殖利率跌0.33基点至0.9412%，成交22.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.83%。

美国金融市场周一因圣诞节休市一日。

交易员预估预估，今日五年公债106/10期交易区间料在0.63-0.65%；而10年公债106/9期估在0.935-0.95%。

最新相关报导链接：

--日本央行：多数决策者认为需坚持强有力的宽松政策举措--会议记录

--韩国金融市场：韩股上涨，韩元与公债收益率亦上扬(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)