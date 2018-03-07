台湾债市：10年券殖利率早盘随美债走低，惟交投偏冷观察明日标债结果

路透台北3月7日 - 台湾指标10年期公债107/2殖利率周三早盘走低。交易员表示，随美债殖利率于东京盘下跌，台债亦跟着下滑，惟临1.0%整数大关买盘趋谨慎，交投偏冷，市场静待明日20年券标售结果。

他们指出，美国指标10年债殖利率昨晚弹至2.90%后即回落，尾盘收稳于2.879%；但今早在东京盘反转走跌，带动台债10年券最低跌到1.01%。

〞台债跟着美债下来，但盘很冷清，毕竟到1.00%大家还是会谨慎一点。〞一大型银行交易员说，〞观察明天标债结果吧，如果标得好，应该会动一下。〞

他们表示，因市场资金宽松，且第一季公债到期量高达2,199亿台币，各大银行不仅有补券压力，且需找寻去化资金的标的，料明天20年券有望标的比预期好，促10年券殖利率下跌。

一大型证券商交易员则称，台债目前仍以中性看待，短线观察明天20年券标售结果，后续则视美债走势；不过，从近期美国10年债殖利率走势来看，短线2.88%附近虽有撑；惟突破3.0%的机率仍相当高，且一旦正式越过，停损压力不小，台债亦将受影响。

美国指标10年期美债周二尾盘报2.879%，当日持稳。

本地时间10:55，10年券107/2殖利率跌1.20基点至1.0100%，成交23.5亿台币；而五年券107/1殖利率则涨0.70基点至0.6600%，成交0.5亿台币。

股市方面，台湾加权指数小涨0.17%。交易员预估，今日107/2期殖利率主要成交区间在1.00-1.03%。

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