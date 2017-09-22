台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，因央行态度更加鸽派

路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五盘初下跌。交易员表示，因台湾央行总裁释出更为鸽派的讯息，且殖利率已连弹四日，技术面有利回档修正。

他们认为，央行总裁彭淮南昨日强调，实质利率水准已为正数，加上产出缺口有扩大趋势，等于暗示近期看不到升息的机会。但毕竟全球主要央行的货币政策在转紧，台湾也不可能逆势降息。

〞要等到明年底再看看有没有机会(升息)。〞一位证券商交易员说。

该交易员指出，昨日台债收盘殖利率弹幅收敛，买盘已逢高将浮额清扫乾净，今日搭配央行释出的利多讯息迫使空单及空手回补，不过106/9在1.01%以下有套牢卖压，欲有效跌破不易。

另一票券商交易员则称，昨晚美国10年期公债殖利率略有回落，也有利于台债修正。接下来就看下午公布的发债计画内容，但一般预料不会有意外发生。

台湾央行上日理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为〞适度宽松〞。

本地时间09:42，106/9期殖利率跌2.36个基点至1.0133%，成交30.5亿台币；五年券106/5期殖利率跌2.25个基点至0.7075%，成交15亿台币；同时间台股跌0.62%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.00-1.03%；五年券106/5期殖利率区间料在0.70-0.73%。

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--台湾央行：理监事会议决议维持利率不变，货币政策基调为适度宽松(完) (记者 董永年; 审校)