台湾债市：10年券殖利率盘初开低后跌幅收敛，因东北亚地缘政治紧张

路透台北8月9日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘小幅走低。交易员表示，由于北韩(朝鲜)地缘政治紧张，带动盘初台债殖利率随美债亚洲盘趋跌，不过市场追价力道不足，令106/4殖利率跌幅收敛。

他们指出，目前台债暂难跳脱区间盘整格局，观望美国周五公布消费者物价指数，将攸关美联储进一步利率决策动向，今日106/4殖利率料在1.03-1.05%间窄幅波动。

〞北韩问题相信就是雷大雨小，且早上殖利率下去也没追价。〞一大型证券交易员说。

美国公债收益率周二上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周稍后的公债供应，且预期美联储将在下月缩减资产负债表。指标10年期美债收益率收升至2.282%。

本地时间10:23，10年券106/4殖利率跌0.90基点至1.0408%，成交39.5亿台币；五年券106/5殖利率跌0.55基点至0.7340%，成交5亿台币；至于台股加权指数则跌0.72%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.05%。

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