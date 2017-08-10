台湾债市：10年券殖利率盘初微跌，朝鲜半岛地缘风险增温带动避险需求

路透台北8月10日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘持续微跌。交易员表示，由于朝鲜半岛地缘政治风险增温带动避险需求，且不利风险性资产，台股早盘也走挫1%，令台债主流券区间偏多整理，惟量能不济，料今日106/4殖利率尚难跳脱既有区间。

他们指出，尽管台债气氛略显偏多，但交投意愿依旧疲软不振，预估106/4殖利率今日暂在1.04%附近狭幅盘整，观望美国周五公布消费者物价指数对美债走势进一步的影响。

〞台债是冷静的盘，惯性已经被养成，欠缺交易动机。〞一大型证券交易员说。

美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因美朝紧张局势升级，刺激对公债等避险资产的需求。指标10年期美债收益率收跌至2.2410%，稍早该收益率触及2.212%，为6月28日以来最低，较周二收盘低近7个基点。

本地时间10:18，10年券106/4殖利率跌0.32基点至1.0390%，成交15亿台币；五年券106/5殖利率则持平在0.7300%，成交6亿台币；至于台股加权指数则跌0.93%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.05%。

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