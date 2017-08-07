台湾债市：10年券殖利率盘初随美债微扬，难脱区间盘整致流动性转差

路透台北8月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘随美债微扬。交易员表示，由于美国7月就业岗位增幅优于预期，带动台债跟进美债殖利率小幅走高，惟交投清淡，市场仍倾向区间来回操作，料暂难跳脱既有区间盘整，以致流动性转差。

他们指出，因美联储下次升息时点尚未明朗，台债尽可能跟随美债区间偏多盘整，只不过近日106/4殖利率接近区间下缘，稍有反弹微扬的压力，今日料暂在1.03-1.05%间狭幅整理。

〞震荡盘，上去碰到天花板就下来，下去碰到铁板就上来。〞一大型票券交易员说。

另位大型证券交易员也称，短线银行间较青睐10年公债区间来回操作，使106/4殖利率暂难脱离银行间买卖盘设定区间，令交易商操作变得比较迟疑，交投也因此转趋淡静。

美国公债收益率上周五攀升。之前公布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超预期，且薪 资增长也符合经济学家的预期。美国指标10年期美债上周五收益率报2.26%，周四尾盘报2.23%。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，增长覆盖经济的多个领域。6月非农就业岗位增幅被上修至23.1万个，前值为增长22.2万个。

本地时间10:18，10年券106/4殖利率升1.10基点至1.0390%，成交9.5亿台币；五年券106/5殖利率升1.10基点至0.7350%，成交1.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.38%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.05%。

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