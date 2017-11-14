台湾债市：10年券殖利率第四日上扬，筹码优势难改后续仍关注美债

* 10年券殖利率第四日上扬，续创一周高位 * 美债走势偏空，关注10年券殖利率是否弹破2.50% * 明日106/9殖利率区间料在1.020-1.040% 路透台北11月14日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周二收高，第四日上扬。交易员指出，美 债持续疲弱，引发部分信心较为脆弱的交易商释出筹码，但买盘仍逢高承接，限制了殖利率弹幅。 他们表示，昨晚美国10年期公债收益率持续站稳2.40%，且留了下影线，技术面显示后市走势 偏空。不过台债仍有筹码优势，除非美国10年债殖利率弹破2.50%，否则难脱盘整走势。 〞筹码太集中，(殖利率)弹不到哪，只能区间操作。〞一证券商交易员说。 他认为，美债走势仍是观察重点，此前10年公债殖利率最高弹到2.47%后回档修正，这回似有卷土重来之 势，后续若是继续弹逾2.45%，台债多头就要小心，一旦弹破2.50%，台债筹码集中的优势可能也无法提供保护 。 另一证券商交易员指出，近期台债就是看着美债操作，由于周五106/9二次增额券就要开始发行前交易， 届时空方会如何表态，关键就在近日美债走势。 他表示，目前106/9现券累计空单量仅17、18亿台币，显示空方仍审慎看待后市，不敢轻易造次，但若是 空单量突破30亿元，也许就会藉由106/9二次增额券发动攻势。 今天10年券期殖利率收盘续创一周新高；此前收盘新高为11月6日的1.0342%。 交易员表示，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.020-1.040%；五年期公债106/10期 殖利率估在0.69-0.71%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +1.45 0.6980 0.6980-0.7000 3.5 10 106/9 +0.75 1.0300% 1.0272-1.0355% 46.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0300% 5 106/10 0.6980% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)