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台湾债市：10年券殖利率第四日上扬，筹码优势难改后续仍关注美债
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2017年11月14日 / 早上6点15分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率第四日上扬，筹码优势难改后续仍关注美债

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率第四日上扬，续创一周高位
    * 美债走势偏空，关注10年券殖利率是否弹破2.50%
    * 明日106/9殖利率区间料在1.020-1.040%

    路透台北11月14日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周二收高，第四日上扬。交易员指出，美
债持续疲弱，引发部分信心较为脆弱的交易商释出筹码，但买盘仍逢高承接，限制了殖利率弹幅。
        
    他们表示，昨晚美国10年期公债收益率持续站稳2.40%，且留了下影线，技术面显示后市走势
偏空。不过台债仍有筹码优势，除非美国10年债殖利率弹破2.50%，否则难脱盘整走势。
    
    〞筹码太集中，(殖利率)弹不到哪，只能区间操作。〞一证券商交易员说。
    
    他认为，美债走势仍是观察重点，此前10年公债殖利率最高弹到2.47%后回档修正，这回似有卷土重来之
势，后续若是继续弹逾2.45%，台债多头就要小心，一旦弹破2.50%，台债筹码集中的优势可能也无法提供保护
。
    
    另一证券商交易员指出，近期台债就是看着美债操作，由于周五106/9二次增额券就要开始发行前交易，
届时空方会如何表态，关键就在近日美债走势。
    
    他表示，目前106/9现券累计空单量仅17、18亿台币，显示空方仍审慎看待后市，不敢轻易造次，但若是
空单量突破30亿元，也许就会藉由106/9二次增额券发动攻势。    
    
    今天10年券期殖利率收盘续创一周新高；此前收盘新高为11月6日的1.0342%。    
    
    交易员表示，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.020-1.040%；五年期公债106/10期
殖利率估在0.69-0.71%。 
    
  
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      +1.45      0.6980   0.6980-0.7000       3.5
 10   106/9                      +0.75     1.0300%  1.0272-1.0355%      46.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0300%
   5    106/10                       0.6980%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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