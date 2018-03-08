台湾债市：10年券殖利率续收创两个月新低，往下0.96%有压短线料整理

* 107/2殖利率连二跌，创10年券两个月新低 * 尾盘短线多单获利出场，致殖利率跌幅收敛 * 20年券利多有望延续，惟10年券0.96%即有压 * 107/2殖利率明日主要区间料在0.98-1.00% 路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收微跌，续创10年券殖利率两个月收盘新低。交易员表示，受20年券标债结果优于预期利多激励，107/2殖利率进一步走低；但尾盘短多获利出场，致殖利率跌幅缩减。 他们指出，在20年券标债结果优于预期带动之下，10年券短多气氛料将延续，但今天盘中殖利率往下至0.98%附近即见短多出场，且往下至0.96%将面临较大压力，短线料偏区间整理。 〞大家都预估这次20年券会标的比预期好，市场已经提前反应利多了。〞一大型证券商交员说，〞尾盘有人丢几支出来，（殖利率）跌幅就缩了，接下来就盘整吧。〞 他们表示，这波寿险业大举抛售冷券，今天寿险业进场补货属相当合理，预估这波20年券多头气氛可望延续到1.45%附近，惟1.45%以下寿险业是否依旧很积极，则有待观察；但10年券殖利率在0.96%即有较大的压力，上档支撑则在1.01%，短线偏整理。 今日10年券107/2期收在0.99%，此前10年券殖利率收盘低点为1月5日的0.9780%。 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485%，低于路透调查预估的1.50-1.53%，较上次标售的20年期得标利率1.591%走低10.6个基点。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.98-1.0%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -0.40 0.6560% 0.6560-0.6650% 11.0 10 107/2 -0.10 0.9900% *0.9800-0.9980% 24.0 *创该期券发行以来殖利率新低 30 106/11 没有成交 20 107/3 1.4748% 10 107/2 0.9900% 5 107/1 0.6560% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)