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March 8, 2018 / 7:59 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率续收创两个月新低，往下0.96%有压短线料整理

2 分钟阅读

    * 107/2殖利率连二跌，创10年券两个月新低
    * 尾盘短线多单获利出场，致殖利率跌幅收敛
    * 20年券利多有望延续，惟10年券0.96%即有压
    * 107/2殖利率明日主要区间料在0.98-1.00%

    路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收微跌，续创10年券殖利率两个月收盘新低。交易员表示，受20年券标债结果优于预期利多激励，107/2殖利率进一步走低；但尾盘短多获利出场，致殖利率跌幅缩减。
    
    他们指出，在20年券标债结果优于预期带动之下，10年券短多气氛料将延续，但今天盘中殖利率往下至0.98%附近即见短多出场，且往下至0.96%将面临较大压力，短线料偏区间整理。
    
     〞大家都预估这次20年券会标的比预期好，市场已经提前反应利多了。〞一大型证券商交员说，〞尾盘有人丢几支出来，（殖利率）跌幅就缩了，接下来就盘整吧。〞
    
    他们表示，这波寿险业大举抛售冷券，今天寿险业进场补货属相当合理，预估这波20年券多头气氛可望延续到1.45%附近，惟1.45%以下寿险业是否依旧很积极，则有待观察；但10年券殖利率在0.96%即有较大的压力，上档支撑则在1.01%，短线偏整理。
    
    今日10年券107/2期收在0.99%，此前10年券殖利率收盘低点为1月5日的0.9780%。
    
    台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485%，低于路透调查预估的1.50-1.53%，较上次标售的20年期得标利率1.591%走低10.6个基点。
    
    交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间0.98-1.0%。
    　
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      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -0.40     0.6560%   0.6560-0.6650%      11.0
  10   107/2                      -0.10     0.9900%  *0.9800-0.9980%      24.0
  *创该期券发行以来殖利率新低
       
  30    106/11                      没有成交
  20     107/3                       1.4748%
  10     107/2                       0.9900%
   5     107/1                       0.6560%
   2     106/7                      没有成交
 (完)             
    

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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