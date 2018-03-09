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亚洲
March 9, 2018 / 7:52 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率续跌创两个月新低，观望非农就业数据交投冷清

2 分钟阅读

    * 107/2殖利率连三跌，续创10年券两个月新低
    * 观望美非农就业数据，交投冷成交量再缩减
    * 1.0%以下追价趋谨慎，往下即见解套卖单
    * 107/2殖利率下周一主要区间料在0.95-1.00%

    路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周五连三日收跌，续
创10年券殖利率两个月新低；交易员称，因20年债标的比预期好，增强10年券持券信心促殖
利率续跌，但今晚有美国公布非农就业数据变数，使交投冷，成交金额再缩减。
    
    他们指出，目前市场气氛属中性偏多，惟10年券殖利率已低于1.0%，买盘往下追价谨慎
，且往下仍潜在解套卖压；但整体来看，殖利率呈往下震荡缓跌格局，短线观察重点则在美
国非农就业数据及美债走势。
    
    〞往下还是有解套卖压啦，就跟昨天一样，今天尾盘又有人丢出来一点点，但利率还往
下的。〞一大型证券商交易员说，〞20年标完了，没什么题材，下周可能更清淡。〞
    
    另一大型证券商交易员称，从近日10年券殖利率于0.98%附近狭幅整理来看，显示市场
对于殖利率于1.0%以下追价意愿低，加上五年券107/1殖利率未明显往下走，
短线殖利率料呈区间整理。
    
    他们表示，美国指标10年券殖利率目前在2.8-2.9%区间波动，台债因有内部的养券需求
及央行立场偏鸽等题材，美债若小幅弹升应不会打乱台债步伐；但是，美债若弹破2.95%，
台债即有压。
    
    今日10年券107/2期收在0.985%，此前10年券殖利率收盘低点为1月5日的0.9780%。
    
    台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485
%，低于路透调查预估的1.50-1.53%，较上次标售的20年期得标利率1.591%走低10.6个基点
。
    
    交易员预估，下周一10年券107/2殖利率主要区间0.95-1.00%。          
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   107/1                      +0.00     0.6560%   0.6550-0.6560%       2.0
   10   107/2                      -0.50     0.9850%  *0.9755-0.9880%      18.0
  *创该期券发行以来殖利率新低
  30    106/11                      没有成交
  20     107/3                      没有成交
  10     107/2                       0.9850%
   5     107/1                       0.6560%
   2     106/7                      没有成交
 (完)   
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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