台湾债市：10年券殖利率续跌创两个月新低，观望非农就业数据交投冷清

* 107/2殖利率连三跌，续创10年券两个月新低 * 观望美非农就业数据，交投冷成交量再缩减 * 1.0%以下追价趋谨慎，往下即见解套卖单 * 107/2殖利率下周一主要区间料在0.95-1.00% 路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周五连三日收跌，续 创10年券殖利率两个月新低；交易员称，因20年债标的比预期好，增强10年券持券信心促殖 利率续跌，但今晚有美国公布非农就业数据变数，使交投冷，成交金额再缩减。 他们指出，目前市场气氛属中性偏多，惟10年券殖利率已低于1.0%，买盘往下追价谨慎 ，且往下仍潜在解套卖压；但整体来看，殖利率呈往下震荡缓跌格局，短线观察重点则在美 国非农就业数据及美债走势。 〞往下还是有解套卖压啦，就跟昨天一样，今天尾盘又有人丢出来一点点，但利率还往 下的。〞一大型证券商交易员说，〞20年标完了，没什么题材，下周可能更清淡。〞 另一大型证券商交易员称，从近日10年券殖利率于0.98%附近狭幅整理来看，显示市场 对于殖利率于1.0%以下追价意愿低，加上五年券107/1殖利率未明显往下走， 短线殖利率料呈区间整理。 他们表示，美国指标10年券殖利率目前在2.8-2.9%区间波动，台债因有内部的养券需求 及央行立场偏鸽等题材，美债若小幅弹升应不会打乱台债步伐；但是，美债若弹破2.95%， 台债即有压。 今日10年券107/2期收在0.985%，此前10年券殖利率收盘低点为1月5日的0.9780%。 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485 %，低于路透调查预估的1.50-1.53%，较上次标售的20年期得标利率1.591%走低10.6个基点 。 交易员预估，下周一10年券107/2殖利率主要区间0.95-1.00%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 107/1 +0.00 0.6560% 0.6550-0.6560% 2.0 10 107/2 -0.50 0.9850% *0.9755-0.9880% 18.0 *创该期券发行以来殖利率新低 30 106/11 没有成交 20 107/3 没有成交 10 107/2 0.9850% 5 107/1 0.6560% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)