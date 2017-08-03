台湾债市：10年券殖利率走低，台股下跌引短线买盘进场惟交投偏冷

路透台北8月3日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走跌。交易员称，随着台股早盘下跌，吸引短线买盘进场，带动殖利率走低，惟往下追价力道薄弱，交投偏冷，短线料将呈区间震荡格局。

他们表示，因美债殖利率陷区间震荡，目前台债无明确方向，早盘大多采短线操作，成交量明显缩减；后续观察美国公布经济数据及美债走势，期能为台债提供方向指引。

〞震荡啦，早盘以短线当冲为主，但殖利率已经来到区间下方，大型行库都偏观望，不再进场。〞一大型银行交易员说，〞这两天大概就在这边盘啦，美债震荡，台债看不出趋势，先观望吧。〞

一大型证券商交易员指出，受台股早盘走跌激励，早盘台债殖利率走低，惟追价力道薄弱，成交量不大，〞量很小，只要稍微拿一下，利率就下来了，但往下也没有人要追啊，没有什么行情啦。〞

本地时间11:04，10年券106/4殖利率跌1.20基点至1.0423%，成交23.5亿台币；五年券106/5殖利率跌0.77基点至0.7333%，成交2亿台币；至于台股加权指数则跌0.50%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在1.02-1.06%。

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