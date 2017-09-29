台湾债市：10年券殖利率走跌，受美债牵引且借券成本垫高空方观望

路透台北9月29日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘反转走跌；交易员表示，美债殖利率冲高后走稳，台债早盘受美债牵引，加上借券成本垫高，空方转趋谨慎，带动殖利率下跌，但市场观望转浓，交投冷清。

他们表示，美国10年指标债殖利率周四在东京盘虽一度飙破2.35%重要心理关卡，随后在纽约盘交易时殖利率却震荡走稳，终场以平盘作收；由于美债短线存疑虑，且借券成本飙高，借券利率已冲高至负1%，让空方纷纷转趋观望。

〞昨天美债留下一根上影线，空方先观望一下，不敢太积极去做(空)。〞一大型证券商交易员说，〞昨天做空的人，今天被巴了啦，券又不好借，大家不敢乱动。〞

另一大型证券商交易员亦称，受美债殖利率震荡收平盘，及借券利率冲高影响，早盘空单偏谨慎，促使殖利率反转走跌，惟近来美债殖利率走势让人不安，往下多方也不敢追价，短线料将呈量缩区间格局。

他说，美国10指标债殖利率若越过2.35%，代表美债将变成走空的模式，短线偏保守，〞美债2.35%是很重要的点，一定会反覆的测试，但美债有偏空疑虑，接下来很不好做，乾脆不做了。〞

美国10年期公债周四收益率报2.309%，持平在周三的水准。

本地时间11:00，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.65基点至0.7400%，成交32.0亿台币；10年券106/9殖利率跌1.10基点至1.0270%，成交26.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.09%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.04%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.72-075%。

最新相关报导链接：

--美国债市：美国公债收益率曲线走陡，因美国税改计划引发举债忧虑

--《焦点》美国白宫为新税改计划辩护，共和党准备推进立法

--《综述》美国第二季经济增长加速，但预计飓风拖累第三季成长

--欧洲经济：德国和西班牙通胀数据疲软，支持欧洲央行放慢退出刺激措施(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)