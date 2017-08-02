台湾债市：10年券殖利率跟随美债走跌，惟量能不足短线区间震荡

路透台北8月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，早盘台债殖利率跟着下滑，惟往下追价谨慎，成交量未明显扩大，短线殖利率续呈区间震荡。

他们指出，早盘台债殖利率虽走跌，惟成交量不足，且未跌破周一10年券殖利率触及的低点1.025%，短线殖利率往下空间有限。

〞追价量一直出不来，还是看量，有量就有价。〞一大型银行交易员说，〞成交量至少有超过100亿(台币)，才会有行情。〞

一大型证券商交易员表示，台债早盘伴随美债殖利率走跌，但殖利率跌幅有限，短线不易摆脱区间震荡走势，〞量能不足是主因，接下来要换券了，不会有什么行情，就是胶着。〞

一大型银行交易员亦称，以目前成交量来看，显然追价意愿不够积极，且从近期美债弹高，台债弹幅较美债大；但当美债殖利率下滑时，台债跌幅却不及美债多，显示市场交投偏谨慎，〞现在就是量能不足，唯量是问，没量就没有价。〞

他们表示，殖利率往下成交量若能明显扩增，代表市场追价意愿高，但目前还没有看到成交量有大幅扩增的迹象，亦代表不会有大行情。

美国指标10年期公债价格周二升10/32，收益率报2.26%，低于周一尾盘的2.29%。

本地时间9:46，五年券106/5殖利率跌0.25基点至0.7360%，成交4.5亿台币；10年券106/4殖利率跌0.69基点至1.0430%，成交52.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.66%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.71-0.76%；106/4期殖利率交投区间料在1.02-1.06%。

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