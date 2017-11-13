台湾债市：10年券殖利率连三日收升创一周新高，后续观察美债走势

* 10年券殖利率量缩收升，创一周新高 * 后续观察美债走势，料将呈量缩整理 * 明日106/9殖利率区间料在1.015-1.035% 路透台北11月13日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周一量缩收升并创一周 新高。交易员指出，随美债殖利率弹升，台债今天跟着开高震荡收升，且呈〞连三升〞格局 。 他们表示，受美国指标10年期公债殖利率上周五弹破2.4%大关冲击，台债10年券跟着走 扬，惟弹破1.03%即吸引买盘承接，促使殖利率弹幅收敛；短线料将呈量缩窄幅整理格局， 后续观察重点在美债走势。 〞台债殖利率弹到这里不好也不坏，但总比标来的利率好，上来有人加减买一点。〞一 大型证券商交易员说，〞后续还是要看美债表现。〞 他并称，近来国际市场气氛虽略为偏空，惟上周五美国10年指标债殖利率弹得有点诡异 ，使市场多偏观望态度，短线台债料将跟随美债波动，但应不易摆脱区间狭幅整理格局。 一大型票券商交易员指出，台债殖利率跟随美债弹高后即有买盘进场，惟交投冷清，成 交量进一步缩减，短线除观察美债表现外，亦可留意市场对于周五将开启发行前交易二次增 额公债106/9R期的反应。 他们并称，随美债殖利率弹高，外在环境略偏空，预估美债和台债整理期将拉长，大家 因而不敢躁进，致交投更趋冷清。 今天10年券期殖利率收盘创一周新高；此前收盘新高为11月6日的1.035% 。 台湾央行上周二表示，财政部委托标售的10年期公债106/9R期得标利率 在1.009%。该结果低于路透调查预估的1.02-1.04%，与上次标售的10年公债106/9得标利率1 .009%相同。 交易员表示，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.015-1.035%；五年期公债106/1 0期殖利率估在0.68-0.72%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 106/9 +0.83 1.0225% 1.0225-1.0320% 14.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0225% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)