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台湾债市：10年券殖利率连三日收升创一周新高，后续观察美债走势
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2017年11月13日 / 早上7点04分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率连三日收升创一周新高，后续观察美债走势

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率量缩收升，创一周新高
    * 后续观察美债走势，料将呈量缩整理
    * 明日106/9殖利率区间料在1.015-1.035%

    路透台北11月13日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周一量缩收升并创一周
新高。交易员指出，随美债殖利率弹升，台债今天跟着开高震荡收升，且呈〞连三升〞格局
。
        
    他们表示，受美国指标10年期公债殖利率上周五弹破2.4%大关冲击，台债10年券跟着走
扬，惟弹破1.03%即吸引买盘承接，促使殖利率弹幅收敛；短线料将呈量缩窄幅整理格局，
后续观察重点在美债走势。
    
    〞台债殖利率弹到这里不好也不坏，但总比标来的利率好，上来有人加减买一点。〞一
大型证券商交易员说，〞后续还是要看美债表现。〞
    
    他并称，近来国际市场气氛虽略为偏空，惟上周五美国10年指标债殖利率弹得有点诡异
，使市场多偏观望态度，短线台债料将跟随美债波动，但应不易摆脱区间狭幅整理格局。
    
    一大型票券商交易员指出，台债殖利率跟随美债弹高后即有买盘进场，惟交投冷清，成
交量进一步缩减，短线除观察美债表现外，亦可留意市场对于周五将开启发行前交易二次增
额公债106/9R期的反应。
    
    他们并称，随美债殖利率弹高，外在环境略偏空，预估美债和台债整理期将拉长，大家
因而不敢躁进，致交投更趋冷清。
    
    今天10年券期殖利率收盘创一周新高；此前收盘新高为11月6日的1.035%
。
    
    台湾央行上周二表示，财政部委托标售的10年期公债106/9R期得标利率
在1.009%。该结果低于路透调查预估的1.02-1.04%，与上次标售的10年公债106/9得标利率1
.009%相同。
    
    交易员表示，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.015-1.035%；五年期公债106/1
0期殖利率估在0.68-0.72%。 
    
  
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   106/9                      +0.83     1.0225%  1.0225-1.0320%      14.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0225%
   5    106/10                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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