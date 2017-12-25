台湾债市：10年券殖利率连三日收跌创逾13个月低位，发债计划有利多头

* 106/9殖利率第三日下跌，创逾13个月低位 * 发债计划中新债供给太少，多头抢进 * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96% 路透台北12月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一连三日收跌，创逾13个月低位。 美债殖利率持稳，财政部明年首季发债计划中，新发行公债金额远少于预期，多方进场抢进。 交易人士表示，财政部明年第一季750亿台币的发行量远少于1,000-1,100亿的预期，今日多头马上抢进持 券，买进力道偏猛，气氛有利多方。10年指标公债殖利率今日收0.9445%，前低是2016年11月4日 的0.9410%。 〞今天走筹码题材，明年第一季的供给比需求少，〞一位大型证券商交易员说。 此外，他们也表示，下届台湾央行总裁人选虽然还未定，不过总统蔡英文已表达〞明年双率不会U型反转 〞的预期，市场有如吃下定心丸。 台湾财政部稍早表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债 为五年期公债，金额250亿台币。 他们也表示，明年上半年央行没有升息的疑虑，虽然下半年不排除这个可能性，但仍要观察总体经济的走 向。以台湾近年经济都是缓慢复苏的步调来看，美国虽维持今、明年各升息三次的步调，但目前仍未看到台湾 升息的条件，因通膨也还相当温和。 交易员预估，下交易日10年期106/9殖利率区间在0.93-0.96%。 美国公债收益率周五小涨，指标10年期公债收 益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短 期公债标售前离场。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -3.45 0.6355% 0.6355-0.6355% 0.5 10 106/9 -2.25 0.9445% 0.9355-0.9530% 32.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9445% 5 106/10 0.6355% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)