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台湾债市：10年券殖利率连三日收跌创逾13个月低位，发债计划有利多头
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December 25, 2017 / 7:13 AM / 2 days ago

台湾债市：10年券殖利率连三日收跌创逾13个月低位，发债计划有利多头

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率第三日下跌，创逾13个月低位
    * 发债计划中新债供给太少，多头抢进
    * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96%

    路透台北12月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一连三日收跌，创逾13个月低位。
美债殖利率持稳，财政部明年首季发债计划中，新发行公债金额远少于预期，多方进场抢进。
    
    交易人士表示，财政部明年第一季750亿台币的发行量远少于1,000-1,100亿的预期，今日多头马上抢进持
券，买进力道偏猛，气氛有利多方。10年指标公债殖利率今日收0.9445%，前低是2016年11月4日
的0.9410%。
    
    〞今天走筹码题材，明年第一季的供给比需求少，〞一位大型证券商交易员说。
    
    此外，他们也表示，下届台湾央行总裁人选虽然还未定，不过总统蔡英文已表达〞明年双率不会U型反转
〞的预期，市场有如吃下定心丸。
      
    台湾财政部稍早表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债
为五年期公债，金额250亿台币。
    
    他们也表示，明年上半年央行没有升息的疑虑，虽然下半年不排除这个可能性，但仍要观察总体经济的走
向。以台湾近年经济都是缓慢复苏的步调来看，美国虽维持今、明年各升息三次的步调，但目前仍未看到台湾
升息的条件，因通膨也还相当温和。
    
    交易员预估，下交易日10年期106/9殖利率区间在0.93-0.96%。       
    
    美国公债收益率周五小涨，指标10年期公债收 益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短
期公债标售前离场。
 
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -3.45     0.6355%  0.6355-0.6355%       0.5
 10   106/9                      -2.25     0.9445%  0.9355-0.9530%      32.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9445%
   5    106/10                       0.6355%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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