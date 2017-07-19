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20 天前
台湾债市：10年券殖利率连三跌惟尾盘缩减跌幅，观望欧洲央行决议
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2017年7月19日 / 早上7点34分 / 20 天前

台湾债市：10年券殖利率连三跌惟尾盘缩减跌幅，观望欧洲央行决议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率连三跌，但开低后缩减跌幅
    * 观望明日的欧洲央行会议结果。
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.08%

    路透台北7月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三连三日收跌，主要跟随美债。美国医保议案在参议院受挫且数据走弱，令美债殖利率走低；惟10年指标券追价无力，殖利率开低后尾盘缩减跌幅。
    
    交易人士指出，106/4殖利率开盘后向下测试1.05%关卡，但买气不佳，尾盘持券只好杀出。今日虽仍收小跌，惟未脱区间震荡格局，短期将观望周四的欧洲央行会议结果和欧洲央行总裁德拉吉谈话。
    
    〞其实是无趣的盘，（殖利率）上有撑下有挡。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们并提到，国际债市影响仍大，周四欧洲央行会议结论仍是关注焦点，势将影响德债及美债的走势。由于寿险和投资盘、银行等满手资金，逢殖利率高位则进场持券，令台债殖利率走高有限；不过殖利率逢低也有卖压出笼，这使得债市持续处于区间盘整。
    　
    另外一家大型证券商交易员则指出，冷券市场一直有买盘进驻支撑买气，主因寿险等长线资金力挺，使得今年冷券市场异于往常的活络，甚至主流券殖利率跟随美债走升，冷券市场反未受明显的卖盘掼压。
    
    美国公债收益率周二下跌，因医保议案在参议院受挫，使投资者越发谨慎，另外经济数据疲弱，使美联储未来升息步伐更加不确定。10年期美债收益率尾盘跌至2.266%，周一尾盘报2.309%；收益率稍早触及三周低位2.259%。

    交易员预估，明日五年公债106/5殖利率区间估在0.73-0.76%；10年期公债106/4期殖利率区间料在1.05-1.08%。    
    
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       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.30     0.7470%  0.7400-0.7484%      36.5
   10   106/4                      -0.25     1.0625%  1.0512-1.0625%      89.5
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  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0625%
   5     106/5                       0.7470%
   2     106/1                      没有成交
 (完)         

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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