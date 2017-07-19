台湾债市：10年券殖利率连三跌惟尾盘缩减跌幅，观望欧洲央行决议

* 指标10年券殖利率连三跌，但开低后缩减跌幅 * 观望明日的欧洲央行会议结果。 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.08% 路透台北7月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三连三日收跌，主要跟随美债。美国医保议案在参议院受挫且数据走弱，令美债殖利率走低；惟10年指标券追价无力，殖利率开低后尾盘缩减跌幅。 交易人士指出，106/4殖利率开盘后向下测试1.05%关卡，但买气不佳，尾盘持券只好杀出。今日虽仍收小跌，惟未脱区间震荡格局，短期将观望周四的欧洲央行会议结果和欧洲央行总裁德拉吉谈话。 〞其实是无趣的盘，（殖利率）上有撑下有挡。〞一位大型证券商交易员说。 他们并提到，国际债市影响仍大，周四欧洲央行会议结论仍是关注焦点，势将影响德债及美债的走势。由于寿险和投资盘、银行等满手资金，逢殖利率高位则进场持券，令台债殖利率走高有限；不过殖利率逢低也有卖压出笼，这使得债市持续处于区间盘整。 另外一家大型证券商交易员则指出，冷券市场一直有买盘进驻支撑买气，主因寿险等长线资金力挺，使得今年冷券市场异于往常的活络，甚至主流券殖利率跟随美债走升，冷券市场反未受明显的卖盘掼压。 美国公债收益率周二下跌，因医保议案在参议院受挫，使投资者越发谨慎，另外经济数据疲弱，使美联储未来升息步伐更加不确定。10年期美债收益率尾盘跌至2.266%，周一尾盘报2.309%；收益率稍早触及三周低位2.259%。 交易员预估，明日五年公债106/5殖利率区间估在0.73-0.76%；10年期公债106/4期殖利率区间料在1.05-1.08%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.30 0.7470% 0.7400-0.7484% 36.5 10 106/4 -0.25 1.0625% 1.0512-1.0625% 89.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0625% 5 106/5 0.7470% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)