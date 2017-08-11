台湾债市：10年券殖利率连三跌至一周低位，下周关注20年新债标售结果

* 10年券106/4殖利率连三日微收跌 * 朝鲜导弹危机持续带动避险需求 * 后续关注20年新债标售结果出炉 * 下周106/4殖利率主要区间估在1.00-1.05% 路透台北8月11日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收跌至一周低位，连三日呈现微 跌走势。交易员表示，由于朝鲜导弹危机持续带动避险需求及中油公司债标售结果优于预期，令台债殖利率探 低，惟追价意愿不足，令106/4殖利率跌幅收敛，下周关注20年新债标售结果。 他们指出，目前美国及北韩领导人仅只隔空相互叫嚣阶段，暂视为单一事件，避险情绪或有助于主流券偏 多盘整，但下周106/5、106/4殖利率要分别靠向0.70%、1%的整数关卡并不容易，因市场仍欠缺领头羊大量进 场引领盘势。 今日10年券106/4殖利率收在1.0306%，前波收盘低位为8月4日1.0280% “今天有人想压低20年新券，但没人要跟，大家还是等标债。”一位大型银行交易员说。 下周台债关注20年公债106/8标售及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录。 交易员认为，因中油公司债标售结果超乎预期，凸显市场资金宽裕尚待去化，且该券发行前交易期间有三度成 交在1.58%，预估此次得标利率落在1.57-1.60%的机会较高。 美国长期公债收益率周四跌至六周低位，因美国和朝鲜的紧张关系持续，且美国经济数据疲弱，降低对美 国12月升息的预期。指标10年期美债收益率收跌至2.2010%，周三收在2.2410%。 交易员预估，下周10年期公债殖利率区间在1.00-1.05%，而五年期公债殖利率 区间则在0.70-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.51 0.7200% 0.7120-0.7220% 35.0 10 106/4 -0.74 1.0306% 1.0230-1.0330% 73.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 1.7810% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0306% 5 106/5 0.7200% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)