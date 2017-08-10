台湾债市：10年券殖利率连两日微收跌，中油10年期绿色债券标低于预期

* 10年公债106/4期殖利率连两日微收跌 * 朝鲜半岛地缘政治风险增温驱动避险需求 * 中油七年、10年公司债得标利率低于预期 * 明日106/4殖利率主要区间估在1.03-1.05% 路透台北8月10日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连续第二日微收低。交易员表示 ，午后中油公司债标售结果出炉，五年券得标利率0.89%符合预期，七年、10年债得标利率则皆低于预期，其 中10年期为中油首档绿色债券，凸显市场资金偏松，短线料106/4殖利率仍将在低档区间盘整。 他们指出，由于朝鲜半岛地缘政治风险增温驱动避险需求，且不利风险性资产，台股收盘重挫1.34%，令 台债主流券区间偏多整理，惟量能持续低迷，短线料106/4殖利率尚难跳脱既有区间。 “市场对区间下缘还没把握往下突破，这边追价风险相对偏高。”一位大型证券交易员说。 他们并称，尽管台债气氛略显偏多，但交投意愿依旧疲软不振，使106/4殖利率暂在1.04%附近狭幅盘整， 后续观望美国周五公布消费者物价指数对美债走势进一步的影响及下周二标售20年期公债106/8。 根据路透取得文件显示，台湾大型公司债发行单位--中油公司周四开标的五年期无担保公司债得标利率为 0.89%，符合市场预估并创历史标售新低，发行金额65亿台币；至于七年及10年券得标利率各在1.04%、1.16% ，皆标低于预期并同创历史标售低位。 美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因美朝紧张局势升级，刺激对公债等避险资 产的需求。指标10年期美债收益率收跌至2.2410%，稍早该收益率触及2.212%，为6月28日以来最 低，较周二收盘低近7个基点。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.05%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.49 0.7251% 0.7225-0.7301% 34.5 10 106/4 -0.42 1.0380% 1.0350-1.0435% 35.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0380% 5 106/5 0.7251% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)