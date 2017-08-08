FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 天内
台湾债市：10年券殖利率连两日微收高，交投低迷料在1.05%上下盘整
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月8日 / 早上7点35分 / 6 天内

台湾债市：10年券殖利率连两日微收高，交投低迷料在1.05%上下盘整

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债106/4期殖利率连两日微收高
    * 短线交投低迷料在1.05%上下狭幅盘整
    * 明日106/4殖利率区间估在1.04-1.06%

    路透台北8月8日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二开低收高，连续
第二日微扬。交易员表示，目前台债随美债维持既有区间盘整格局，暂缺乏明确方向，令交
投意愿低迷，短线106/4殖利率料在1.05%上下整理。
    
    他们指出，由于市场追价力道较显疲弱，普遍预期106/4殖利率走跌空间有限，且下周
二仍有20年新券标售变数，使部分短线区间抛补交投进场带动106/4殖利率反转小幅走高，
但扬升幅度有限且量能不足，料主流券续在既有区间盘整可能性较高。
    
   “殖利率往上没空间，往下也不认同。”一位大型银行交易员说。
    
    交易员认为，明日中油公司债标售料五年券落在0.90%附近，市场资金偏松预期不致于
标高，后续关注中油标售结果出炉。
    
    路透稍早调查显示，台湾大型公司债发行单位--中油将于明日标售的五年期公司债，得
标利率预估中值落在0.87-0.90%，大区间则在0.85-0.95%，有望创中油同年期券历史标售新
低。  
    
    美债收益率周一下滑，因前一交易日发布的非农就业数据强于预期，且在本周一系列政
府和公司债发售前缺乏重大市场推动力。美国指标10年期美债下滑至2.258%，
上周五尾盘为2.269%。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.04-1.06%；五年公债106/5期A06
105=TWO殖利率区间估在0.73-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5         +0.26     0.7395%  0.7345-0.7395%       4.0
 10   106/4                      +0.90     1.0498%  1.0360-1.0498%      26.5
 
 年       期别                        收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0498%
   5     106/5                       0.7395%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below