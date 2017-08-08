台湾债市：10年券殖利率连两日微收高，交投低迷料在1.05%上下盘整

* 10年公债106/4期殖利率连两日微收高 * 短线交投低迷料在1.05%上下狭幅盘整 * 明日106/4殖利率区间估在1.04-1.06% 路透台北8月8日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二开低收高，连续 第二日微扬。交易员表示，目前台债随美债维持既有区间盘整格局，暂缺乏明确方向，令交 投意愿低迷，短线106/4殖利率料在1.05%上下整理。 他们指出，由于市场追价力道较显疲弱，普遍预期106/4殖利率走跌空间有限，且下周 二仍有20年新券标售变数，使部分短线区间抛补交投进场带动106/4殖利率反转小幅走高， 但扬升幅度有限且量能不足，料主流券续在既有区间盘整可能性较高。 “殖利率往上没空间，往下也不认同。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，明日中油公司债标售料五年券落在0.90%附近，市场资金偏松预期不致于 标高，后续关注中油标售结果出炉。 路透稍早调查显示，台湾大型公司债发行单位--中油将于明日标售的五年期公司债，得 标利率预估中值落在0.87-0.90%，大区间则在0.85-0.95%，有望创中油同年期券历史标售新 低。 美债收益率周一下滑，因前一交易日发布的非农就业数据强于预期，且在本周一系列政 府和公司债发售前缺乏重大市场推动力。美国指标10年期美债下滑至2.258%， 上周五尾盘为2.269%。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.04-1.06%；五年公债106/5期A06 105=TWO殖利率区间估在0.73-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.26 0.7395% 0.7345-0.7395% 4.0 10 106/4 +0.90 1.0498% 1.0360-1.0498% 26.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0498% 5 106/5 0.7395% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)