台湾债市：10年券殖利率连两日收跌但未脱区间，短期料随美债盘整

* 指标10年券殖利率连两日收跌，但未脱区间 * 指标五年券今日最后回补日，仍有买盘出笼 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.07% 路透台北7月18日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二连两日收跌， 但未脱区间，主要跟随美债殖利率走低。美债殖利率目前仍居区间盘整，料台债也随之狭幅 波动。 交易员说，10年公债殖利率今日向下碰到1.05%后逢卖压出笼，尾盘略微向上，整体而 言仍未脱盘整格局。至于五年公债106/5R期今日是最后回补日，仍有部分回补买盘，殖利率 同步收跌。 〞10年券有一些短线获利了结卖压，尾盘(殖利率)收上来。〞一位票券商交易员说。 他们认为，美国已处于升息循环，只是升息速度并不快。而欧洲经济虽有起色，但是向 中性调整的速度不会太快，此外通膨又不高，没有急速调整的必要。在此情况下，各国央行 虽会由目前的宽松朝向中性调整，不过速度和幅度不会太快速。公债的殖利率就算走高，也 不会太过快速。 美国公债收益率周一下滑，在窄幅区间内交投，投资人关注下周美国联邦储备理事会(F ED/美联储)货币政策会议。上一交易日因美国公布的通胀和零售销售数据疲弱，公债收益率 下挫。尾盘美国10年期公债收益率跌至2.310%，上周五尾盘为2.319%。 他们预估，明日五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.74-0.77%。10年期公债 106/4期殖利率区间料在1.05-1.07%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -1.50 0.7500% 0.7470-0.7570% 22.5 10 106/4 -0.40 1.0650% 1.0540-1.0670% 75.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0650% 5 106/5 0.7500% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)