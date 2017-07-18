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21 天前
台湾债市：10年券殖利率连两日收跌但未脱区间，短期料随美债盘整
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2017年7月18日 / 早上7点02分 / 21 天前

台湾债市：10年券殖利率连两日收跌但未脱区间，短期料随美债盘整

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率连两日收跌，但未脱区间
    * 指标五年券今日最后回补日，仍有买盘出笼
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.07%

    路透台北7月18日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二连两日收跌，
但未脱区间，主要跟随美债殖利率走低。美债殖利率目前仍居区间盘整，料台债也随之狭幅
波动。
    
    交易员说，10年公债殖利率今日向下碰到1.05%后逢卖压出笼，尾盘略微向上，整体而
言仍未脱盘整格局。至于五年公债106/5R期今日是最后回补日，仍有部分回补买盘，殖利率
同步收跌。
    　
    〞10年券有一些短线获利了结卖压，尾盘(殖利率)收上来。〞一位票券商交易员说。
    
    他们认为，美国已处于升息循环，只是升息速度并不快。而欧洲经济虽有起色，但是向
中性调整的速度不会太快，此外通膨又不高，没有急速调整的必要。在此情况下，各国央行
虽会由目前的宽松朝向中性调整，不过速度和幅度不会太快速。公债的殖利率就算走高，也
不会太过快速。 
      
    美国公债收益率周一下滑，在窄幅区间内交投，投资人关注下周美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)货币政策会议。上一交易日因美国公布的通胀和零售销售数据疲弱，公债收益率
下挫。尾盘美国10年期公债收益率跌至2.310%，上周五尾盘为2.319%。

    他们预估，明日五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.74-0.77%。10年期公债
106/4期殖利率区间料在1.05-1.07%。    
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
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 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/5R                      -1.50     0.7500%  0.7470-0.7570%      22.5
 10   106/4                      -0.40     1.0650%  1.0540-1.0670%      75.5
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0650%
   5     106/5                       0.7500%
   2     106/1                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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