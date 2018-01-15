台湾债市：10年券殖利率连二日收升，市场气氛偏空短线套牢卖压出笼

* 10年券殖利率连二日收升，市场气氛偏空 * 美指标债若未突破2.6%，短线1.05%有撑 * 市场观望气氛浓厚，交投冷成交量急缩 * 明日10年券殖利率主要区间料在1.02-1.05% 路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一收升；交易员 表示，随美债殖利率收升，且寿险业卖盘尚未停歇，叠加本波遭套牢的卖盘持续出笼，使市 场气氛偏空，观望情绪趋浓，成交量急缩。 但他们也指出，因这波美国指标10年债殖利率在2.6%附近留下两根上影线，短线不易突 破2.6%大关，使台债在1.05%附近有撑。 〞这两天盘面上还比较弱，交投冷一点，因为还有些套牢卖压出来。〞一大型证券商交 易员说，〞主要是保险业卖不停，筹码都被打乱了，短线很难会有转折。〞 另一大型证券商交易员指出，近来寿险业殖利率每天都往上开，银行买盘则一路往后退 ，短线筹码零乱，市场气氛偏空，〞交易商根本没有力了，现在可以跟寿险业抗衡的只有银 行，就看他们要卖到什么时候了。〞 他们表示，今年一开始大家都忽略了寿险业调整部位的潜在卖压，短线殖利率只要走低 ，寿险业卖盘即源源不绝出笼，使殖利率不易回跌，尤其是美股不回头，美债殖利率料将温 和往上，台债有庞大筹码待消化，短线不易反转走跌。 交易员预估，明日五年期107/1期公债殖利率区间料在0.70-0.73%；10年106/9期公债殖 利率区间料在1.02-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 107/1 +0.43 0.7288% 0.7200-0.7300% 10.5 10 106/9 +0.48 1.0393% 1.0310-1.0449% 29.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0393% 5 107/1 0.7288% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)