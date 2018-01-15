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台湾债市：10年券殖利率连二日收升，市场气氛偏空短线套牢卖压出笼
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#亚洲
January 15, 2018 / 6:17 AM / a day ago

台湾债市：10年券殖利率连二日收升，市场气氛偏空短线套牢卖压出笼

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率连二日收升，市场气氛偏空
    * 美指标债若未突破2.6%，短线1.05%有撑
    * 市场观望气氛浓厚，交投冷成交量急缩
    * 明日10年券殖利率主要区间料在1.02-1.05%

    路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一收升；交易员
表示，随美债殖利率收升，且寿险业卖盘尚未停歇，叠加本波遭套牢的卖盘持续出笼，使市
场气氛偏空，观望情绪趋浓，成交量急缩。
    
    但他们也指出，因这波美国指标10年债殖利率在2.6%附近留下两根上影线，短线不易突
破2.6%大关，使台债在1.05%附近有撑。
    
    〞这两天盘面上还比较弱，交投冷一点，因为还有些套牢卖压出来。〞一大型证券商交
易员说，〞主要是保险业卖不停，筹码都被打乱了，短线很难会有转折。〞
    
    另一大型证券商交易员指出，近来寿险业殖利率每天都往上开，银行买盘则一路往后退
，短线筹码零乱，市场气氛偏空，〞交易商根本没有力了，现在可以跟寿险业抗衡的只有银
行，就看他们要卖到什么时候了。〞
    
    他们表示，今年一开始大家都忽略了寿险业调整部位的潜在卖压，短线殖利率只要走低
，寿险业卖盘即源源不绝出笼，使殖利率不易回跌，尤其是美股不回头，美债殖利率料将温
和往上，台债有庞大筹码待消化，短线不易反转走跌。
    
    交易员预估，明日五年期107/1期公债殖利率区间料在0.70-0.73%；10年106/9期公债殖
利率区间料在1.02-1.05%。     
          
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   107/1                      +0.43     0.7288%  0.7200-0.7300%      10.5
   10   106/9                      +0.48     1.0393%  1.0310-1.0449%      29.5
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0393%
   5     107/1                       0.7288%
   2     106/7                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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