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台湾债市：10年券殖利率连二日收微升，五年指标券交投意愿低落
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2017年7月10日 / 早上7点27分 / 1 个月前

台湾债市：10年券殖利率连二日收微升，五年指标券交投意愿低落

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率连二日收微升
    * 五年指标公债交投意愿低落
    * 106/4殖利率区间暂看1.08-1.13%

    路透台北7月10日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一微收升。交易员表示，美国就业数据转佳令市场更坚定升息时程，带动台债殖利率连两日收升，惟近期市场交投仍显清淡。
    
    他们称，尽管美债殖利率走高，但台10年指标公债殖利率收升幅度有限，尤其五年期公债增额发行券106/5R在发行前交易成交异常清淡，多空双方都没有太大交投的意愿。
    
    〞美国第三季可能缩表，第四季要升息，都还没动手，市场也在观察金融市场要怎么变，〞一位大型民营银行交易员说。
    
    他们认为，先前台债殖利率上冲下洗，短期内变化多端，致使交易员亏损连连，退出市场观望的气氛益发浓厚。但今年第三季公债到期约1,500亿台币，但新发行量仅有950亿台币，筹码少但资金多的情况下，补券需求仍强，令台债殖利率走高相对有限。
 
    此外，也有小型证券商交易员表示，五年增额券106/5R至上日为止的空单量只有24.5亿台币，这个水位很低，也显示交投意愿低落。

    另有大型公股银行交易员认为，全球央行货币政策转向紧缩，美欧公债殖利率向上修正潮还没有结束，宜退场观望，否则很容易受伤。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.13%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间预料在0.77-0.80%。        
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.55     0.7960%  0.7960-0.7960%       0.5
 10   106/4                      +0.04     1.1055%  1.1055-1.1275%      15.0
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选          
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.1055%
   5     106/5                       0.7960%
   2     106/1                      没有成交
 (完)            

 (记者 高洁如；审校 张喜良)

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