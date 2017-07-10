台湾债市：10年券殖利率连二日收微升，五年指标券交投意愿低落

* 指标10年券殖利率连二日收微升 * 五年指标公债交投意愿低落 * 106/4殖利率区间暂看1.08-1.13% 路透台北7月10日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一微收升。交易员表示，美国就业数据转佳令市场更坚定升息时程，带动台债殖利率连两日收升，惟近期市场交投仍显清淡。 他们称，尽管美债殖利率走高，但台10年指标公债殖利率收升幅度有限，尤其五年期公债增额发行券106/5R在发行前交易成交异常清淡，多空双方都没有太大交投的意愿。 〞美国第三季可能缩表，第四季要升息，都还没动手，市场也在观察金融市场要怎么变，〞一位大型民营银行交易员说。 他们认为，先前台债殖利率上冲下洗，短期内变化多端，致使交易员亏损连连，退出市场观望的气氛益发浓厚。但今年第三季公债到期约1,500亿台币，但新发行量仅有950亿台币，筹码少但资金多的情况下，补券需求仍强，令台债殖利率走高相对有限。 此外，也有小型证券商交易员表示，五年增额券106/5R至上日为止的空单量只有24.5亿台币，这个水位很低，也显示交投意愿低落。 另有大型公股银行交易员认为，全球央行货币政策转向紧缩，美欧公债殖利率向上修正潮还没有结束，宜退场观望，否则很容易受伤。 交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.13%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间预料在0.77-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.55 0.7960% 0.7960-0.7960% 0.5 10 106/4 +0.04 1.1055% 1.1055-1.1275% 15.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.1055% 5 106/5 0.7960% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)