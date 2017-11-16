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台湾债市：10年券殖利率连二日收跌，筹码稳固令走势钝化
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2017年11月16日 / 早上6点53分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率连二日收跌，筹码稳固令走势钝化

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率连二日收低，筹码稳固走势钝化
    * 明日二次增额券登场，殖利率料与现券差异有限
    * 106/9殖利率明日区间料在1.000-1.020%

    路透台北11月16日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周四连二日收低。交易员指出，具筹码优势的台债，搭配美国10年公债殖利率持续回档修正，带动106/9殖利率向下，但因买盘追价意愿不高，未能挑战1.00%关卡。
        
    他们表示，盘面指标券因筹码集中，对利多与利空的反应较为钝化，交易商仅能在小幅区间内少量抛补。除非近期美债或台股出现明显趋势，否则年底前低量狭幅盘整的格局难见改变，明日106/9二次增额券登场，利率较现券也料不会有明显差异。
    
    〞不是基本面因素，而是筹码因素，所以只能小部位抛补。〞一证券商交易员说。
    
    他表示，虽然年底将届，但或许银行端资金泛滥问题难解，买盘眼光转向殖利率较高的长券或是公司债，令冷券端殖利率缓步下滑，此有助于指标券维持偏多格局。
    
    另一票券商交易员则指出，美债殖利率曲线因12月即将升息而走平，整体波动度也降低，在美联储12月会议结束后，预料市场将陷于盘整，台债也难出现明确的走势。

    一大型证券商交易员认为，台债筹码集中问题难解，除了银行资金多外，国库将每期发债金额自300亿台币下调至250亿，指标券加计两次增额发行总额从过去的1,000亿台币降至750亿，也是主因。

    他表示，从国库释出对明年发债展望的讯息来看，筹码问题似乎不会有明显改善，若是台湾明年还不升息，也不用期待债券殖利率有像样的弹升。            

    交易员预期，明日10年期公债106/9期殖利率区间料在1.00-1.02%；五年期公债106/10期殖利率估在0.67-0.69%。     
  
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      -0.70      0.6800   0.6780-0.6800       4.5
    10   106/9                      -0.80      1.0090   1.0051-1.0118      50.0
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0090%
   5    106/10                       0.6800%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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