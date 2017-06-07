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台湾债市：10年券殖利率连二跌续创逾一个半月新低，短线有望再测1%
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2017年6月7日 / 早上7点22分 / 2 个月内

台湾债市：10年券殖利率连二跌续创逾一个半月新低，短线有望再测1%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4R期殖利率连二跌，创10年券殖利率逾一个半月新低
    * 30年长券殖利率续挫，10年券有望再测1.0%大关
    * 市场气氛偏多，观察重点在美债殖利率走势
    * 明日106/4R期区间料在0.99-1.04%

    路透台北6月7日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周三收低。交易员称，受美
债和台债长券殖利率均走跌激励，盘中殖利率一度跌破1.0%整数大关；惟在短多出场、获利了结影响下，尾盘
殖利率以日高作收。
    
    不过，他们表示，从近期长天期冷券交投热络、殖利率续跌观察，目前市场气氛仍偏多，短线10年券殖利
率有机会测1%整数大关，观察重点则在美债殖利率走势及空单量变化。
    
    〞快了、快了，就是往1%靠拢，趋势还是往下啦。〞一大型商银主管说，〞大家还是不想让它(往下)跑太
快，标不太低筹码反而比较乱，银行也希望它弹高，多少拿一点。〞
    
    一大型银行交易员则称，106/4R期发行前交易空单扩增至83亿台币，但以银行占最大宗，达到56.6亿台币
，显示银行业不认同目前的利率水准，而且空单亦在可控范围内，这波不会有轧空行情。

    在证券商方面，两位大型证券商交易员说，早盘10年券殖利率跌至1.0%附近卖单即〞排排站〞，显然往下
短多都站在卖方，市场气氛虽偏多，惟跌至1.0%附近追价意愿趋弱，料殖利率在1.0%附近狭幅波动。
               
    今日10年106/4R期殖利率收盘续创10年券殖利率收盘逾一个半月新低；五年期则创五年券殖
利率收盘近七个月新低，此前收盘新低为2016年11月9日的0.6800%。
    
    长债方面，今天30年券殖利率下跌3.9基点，以1.851%日低作收，创本期券发行以来新低，
成交量亦扩增为4亿台币。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.69-0.74%；10年指标券106/4R殖利率区间估在0.99-
1.04%。
         
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                               (亿台币)
 期                                                                  
  5   106/5                      -0.50     0.7150%  *0.7015-0.7150%      35.0
 10  106/4R                      -0.25     1.0100%  *0.9990-1.0100%     141.0
 
  *表创此期券发行前交易的新低   
        
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0010%
   5     106/5                       0.7150%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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