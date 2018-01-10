台湾债市：10年券殖利率连六升创近两个半月新高，美债强弹气氛偏空

* 指标10年期殖利率连六日收升，创近两个半月新高 * 五年券发行前交易收创五年券殖利率近三个月新高 * 气氛不佳券商多偏空操作，10年券估在1.05%稍有撑 * 明日10年公债期殖利率主要区间料在1.02-1.05% 路透台北1月10日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三收创近两个半 月新高，呈连六升走势；交易员表示，随美国指标10年债殖利率弹破2.5%，加上台债筹码零 乱，使市场气氛更偏空，短线观察重点在美债走势及周五美国将公布的通膨数据。 他们指出，美国指标债殖利率若持续弹高，台债来自银行的买盘势必将往退后，加上来 自寿险业的冷券卖盘尚未停歇，短线殖利率弹势不易太快止稳；但估10年券殖利率在1.05% 应可稍稍获支撑。 〞就看美债罗，美债如果继续弹，台债就是跟着喷啊。〞一大型证券商交易员说，〞坦 白说啦，很难预估，现在大家比较担心的美国的通膨，如果通膨很惨烈，美债可能弹破2.7% 。〞 他并称，这波台债殖利率弹的快又猛，部分交易员可能已遭停权，短线交易动能将随之 稍微减弱，且市场气氛偏空，农历春节前台债殖利率有机会一路往上砍，〞节前大家降低交 易部位、尽量减部位。〞 另一大型证券商交易员也说，美债殖利率大弹，台债也跟跌入地狱，加上冷券卖盘源源 不绝涌入，短线只能静待投资型买盘进场殖利率方有望稳住。 他说，近来冷券每天都成交一大串，加上证券商大多偏空操作，而银行买盘则分段承接 ，致殖利率跟着指标债往上移。 但他们也说，这波10年券殖利率自年初的0.91%一路弹到今天的1.05%附近，短线弹幅不 小，且从银行对冷券的接手尚属热络，且早盘殖利率打高到后即有空单回补来看，预估10年 券殖利率来到1.05%附近有望稍稍止稳；不过，关键还是在美债后市走势。 今日10年券106/9期收盘创10年券殖利率近两个半月新高，此前收盘新高为2017年10月3 0日的1.051%；而五年券107/1期发行前交易则创五年券殖利率近三个月新高， 此前收盘新高在2017年10月12日的0.7340%。 交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.70-0.75%；10年106 /9期公债殖利率区间料在1.02-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +1.10 0.7310% 0.7210-*0.7500% 40.5 10 106/9 +2.60 1.0450% 1.0300-1.0550% 82.0 *创该期券发行前交易以来新高 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0450% 5 107/1 0.7310% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)