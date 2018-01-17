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January 17, 2018 / 8:06 AM / 2 days ago

台湾债市：10年券殖利率连四日收升创逾半年新高，交易商尾盘砍部位

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率连四日收升，创逾半年新高
    * 午后交易商反手大砍部位，促殖利率止跌弹高
    * 明日10年新券发行前交易殖利率料将开高
    * 10年券殖利率明日主要区间料在1.07-1.12%

    路透台北1月17日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三震荡收升，并创逾半年新高。交
易员表示，早盘随美债殖利率收跌引空单回补，促使殖利率走跌；惟随空单回补完毕，尾盘交易商反手抛出部
位，带动殖利率止跌反弹，连四日收升。
    
    他们并称，随10年券殖利率穿破1.08%支撑，且以日高作收，显示市场气氛更趋偏空，短线殖利率将测1.1
0%整数关卡，且有望弹到1.12%。
    
    〞就是轧空失败重新再来，早上有一些空单回补殖利率往下，但回补完交易商又把筹码K出来。〞一大型
证券商交易员说。
    
    一大型民营银行交易员称，早盘殖利率走跌，但大家发现殖利率下不去，尾盘交易商反手砍部位，加上今
天冷券殖利率弹高，促使五年和10年券双双以日高作收。
    
    他们说，从空单量持续增加来看，市场气氛不佳，短线空单较占优势，料明天10年107/2期新券殖利率有
机会往上开；但观察重点仍在寿险业的冷券卖压何时停歇，以及美债殖利率走势。
       
    106/9期今日收创10年券殖利率逾半年新高，此前收盘高点为2017年7月11日的1.099%；而五年券107/1期
则创五年期公债殖利率半年新高，此前新高为2017年7月17日的0.765%。
    
    交易员预估，明日五年期107/1期公债殖利率区间料在0.73-0.78%；10年106/9期公债殖利率区间料在1.07
-1.12%。         
      
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5   107/1                      +0.90     0.7540%   0.7300-*0.7540%      20.0
 10   106/9                      +1.81     1.0911%   1.0570-*1.0911%      56.0
 *表创该期券发行以来殖利率新高
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0911%
   5     107/1                       0.7540%
   2     106/7                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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