台湾债市：10年券殖利率连四日收升创逾半年新高，交易商尾盘砍部位

* 指标10年券殖利率连四日收升，创逾半年新高 * 午后交易商反手大砍部位，促殖利率止跌弹高 * 明日10年新券发行前交易殖利率料将开高 * 10年券殖利率明日主要区间料在1.07-1.12% 路透台北1月17日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三震荡收升，并创逾半年新高。交 易员表示，早盘随美债殖利率收跌引空单回补，促使殖利率走跌；惟随空单回补完毕，尾盘交易商反手抛出部 位，带动殖利率止跌反弹，连四日收升。 他们并称，随10年券殖利率穿破1.08%支撑，且以日高作收，显示市场气氛更趋偏空，短线殖利率将测1.1 0%整数关卡，且有望弹到1.12%。 〞就是轧空失败重新再来，早上有一些空单回补殖利率往下，但回补完交易商又把筹码K出来。〞一大型 证券商交易员说。 一大型民营银行交易员称，早盘殖利率走跌，但大家发现殖利率下不去，尾盘交易商反手砍部位，加上今 天冷券殖利率弹高，促使五年和10年券双双以日高作收。 他们说，从空单量持续增加来看，市场气氛不佳，短线空单较占优势，料明天10年107/2期新券殖利率有 机会往上开；但观察重点仍在寿险业的冷券卖压何时停歇，以及美债殖利率走势。 106/9期今日收创10年券殖利率逾半年新高，此前收盘高点为2017年7月11日的1.099%；而五年券107/1期 则创五年期公债殖利率半年新高，此前新高为2017年7月17日的0.765%。 交易员预估，明日五年期107/1期公债殖利率区间料在0.73-0.78%；10年106/9期公债殖利率区间料在1.07 -1.12%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.90 0.7540% 0.7300-*0.7540% 20.0 10 106/9 +1.81 1.0911% 1.0570-*1.0911% 56.0 *表创该期券发行以来殖利率新高 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0911% 5 107/1 0.7540% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)