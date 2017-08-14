台湾债市：10年券殖利率连四跌创七周新低，量缩静待明日20年新券标售

* 10年券106/4殖利率跌至七周新低 * 量缩静待明日20年新债标售结果 * 明日106/4殖利率主要区间估在1.00-1.05% 路透台北8月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一收跌至近七周低位，连四日微跌 走势。交易员表示，由于朝鲜导弹危机尚未平息，避险需求仍在，带动台债殖利率续随美债探低，惟跌幅空间 有限，量缩观望明日20年新券106/8标售结果。 他们指出，由于明日有20年新债标售变数，让主流券追价意愿更显低弱，今日指标五年券106/5、10年券1 06/4皆在既有区间内窄幅波动，静待标债变数厘清。 今日10年券106/4殖利率收在1.0278%，前波收盘低位为6月27日1.0135% “今天量这么少，没什么好看的，就等着看标债筹码分配。”一位大型银行交易员说。 台湾央行周二将代财政部标售20年期公债106/8期。路透调查结果显示，20年公债得标利率 料在1.57-1.60%，较前次20年期券标售利率1.7980%明显走低。 美债收益率上周五下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 在12月货币政策会议上升息的预期。指标10年期美债收益率收跌至2.1870%，创七周收盘新低，周 四则收在2.2110%。 交易员预估，明日10年期公债殖利率区间在1.00-1.05%，而五年期公债殖利率 区间则在0.70-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -- 0.7200% 0.7135-0.7200% 5.0 10 106/4 -0.28 1.0278% 1.0262-1.0325% 21.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0278% 5 106/5 0.7200% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)