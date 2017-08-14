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1 天前
台湾债市：10年券殖利率连四跌创七周新低，量缩静待明日20年新券标售
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2017年8月14日 / 早上7点32分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率连四跌创七周新低，量缩静待明日20年新券标售

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年券106/4殖利率跌至七周新低
    * 量缩静待明日20年新债标售结果
    * 明日106/4殖利率主要区间估在1.00-1.05%

    路透台北8月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一收跌至近七周低位，连四日微跌
走势。交易员表示，由于朝鲜导弹危机尚未平息，避险需求仍在，带动台债殖利率续随美债探低，惟跌幅空间
有限，量缩观望明日20年新券106/8标售结果。
    
    他们指出，由于明日有20年新债标售变数，让主流券追价意愿更显低弱，今日指标五年券106/5、10年券1
06/4皆在既有区间内窄幅波动，静待标债变数厘清。
    
    今日10年券106/4殖利率收在1.0278%，前波收盘低位为6月27日1.0135%
    
    “今天量这么少，没什么好看的，就等着看标债筹码分配。”一位大型银行交易员说。
   
    台湾央行周二将代财政部标售20年期公债106/8期。路透调查结果显示，20年公债得标利率
料在1.57-1.60%，较前次20年期券标售利率1.7980%明显走低。

    美债收益率上周五下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)
在12月货币政策会议上升息的预期。指标10年期美债收益率收跌至2.1870%，创七周收盘新低，周
四则收在2.2110%。
    
    交易员预估，明日10年期公债殖利率区间在1.00-1.05%，而五年期公债殖利率
区间则在0.70-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                         --     0.7200%  0.7135-0.7200%       5.0
 10   106/4                      -0.28     1.0278%  1.0262-1.0325%      21.0
 
 年       期别                        收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0278%
   5     106/5                       0.7200%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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