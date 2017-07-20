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19 天前
台湾债市：10年券殖利率连四跌，交投清淡等待欧洲央行会议结果
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2017年7月20日 / 早上7点22分 / 19 天前

台湾债市：10年券殖利率连四跌，交投清淡等待欧洲央行会议结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率连四跌，量缩整理
    * 观望欧洲央行会议结果
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.07%

    路透台北7月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连四日收小跌
。交易员表示，美债殖利率维持低档，台债清淡中殖利率收盘小跌，并等待欧洲央行的利率
决议。
   
    交易人士指出，今日台债成交量相当稀少，波动也不大，连欧美债市殖利率也窄幅波动
。即便是周一即将标售的两年券106/7期，也未见成交。市场交投意愿低落。
    
    〞今天是无量也无价，波动很小。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另外一位银行业交易员也说，日本央行的会后声明符合预期，各方也还在观望今日稍晚
欧洲央行的结论。欧洲央行先前的说法虽偏向鹰派，不过通膨情况倒也仍算温和，市场仍在
等待欧洲央行指引最新方向。     
    
    日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化
了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。
     
    美债收益率周三基本持平，交投清淡，指标公债收益率在周四欧洲央行召开政策会议前
触及近三周最低。1826 GMT，指标10年期美债收益率报2.266%，略高于周二收
盘，周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。

    交易员预估，明日五年公债106/5殖利率区间估在0.74-0.76%；10年期公债106/4期殖利
率区间料在1.05-1.07%。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.60     0.7410%  0.7400-0.7465%       9.5
 10   106/4                      -0.52     1.0573%  1.0561-1.0608%      17.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0573%
   5     106/5                       0.7410%
   2     106/1                      没有成交
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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