台湾债市：10年券殖利率逆转收高终止连三跌，低档追价者稀且未见银行现身

* 106/9殖利率逆转收高，终止连三跌 * 殖利率低档接手不多，银行买盘未现身震幅加剧 * 106/9殖利率明日区间料在0.94-0.99% 路透台北12月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二由跌转收升，终止连三日下跌行 情。交易员表示，盘初多头仍挟债券筹码少的优势令殖利率走低，不过低档追价者稀，获利了结卖压出笼令殖 利率终场逆转收高。 他们表示，今日殖利率逢低只见证券商追价，但实质买盘如银行动作不多。此打破多方过于乐观的想像， 在部分卖压出笼后又乏接手买盘，令殖利率逆转收高，震幅加剧。 〞还好啦，技术面反弹，量成交不多。〞一位小型证券商交易员表示。 他认为，值年底最后几日交易，银行等金融业交投意愿已低，成交量持续位于低档，或要等明年初各交易 商回笼后才会有明确方向。 另一位大型证券商交易员表示，美债殖利率位于今年来相对高点，台债目前对此利空钝化，美债暂与台债 的连动脱钩。但未来两者仍可能高度相关，走势连动，值得关注。 他们也说，今日107/1期五年公债首日成交，但未能守稳盘中0.6321%的低档，终场殖利率还 收在现券106/10期之上。市场预料，央行短期内也不会升息，对短券〞危害〞暂不大，使五年公债能维持偏低 档。 美国金融市场周一因假期休市一日。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易的区间预料在0.94-0.99%；五年期公债107/1期公债0.63-0.68% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +2.45 0.6600% 0.6450-0.6600% 2.5 5 107/01 -- 0.6650% 0.6321-0.6650% 2.5 10 106/9 +1.95 0.9640% 0.9375-0.9700% 37.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9640% 5 106/10 0.6600% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)