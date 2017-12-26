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台湾债市：10年券殖利率逆转收高终止连三跌，低档追价者稀且未见银行现身
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#亚洲
December 26, 2017 / 8:00 AM / 更新于 a day ago

台湾债市：10年券殖利率逆转收高终止连三跌，低档追价者稀且未见银行现身

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率逆转收高，终止连三跌
    * 殖利率低档接手不多，银行买盘未现身震幅加剧
    * 106/9殖利率明日区间料在0.94-0.99%

    路透台北12月26日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二由跌转收升，终止连三日下跌行
情。交易员表示，盘初多头仍挟债券筹码少的优势令殖利率走低，不过低档追价者稀，获利了结卖压出笼令殖
利率终场逆转收高。
    
    他们表示，今日殖利率逢低只见证券商追价，但实质买盘如银行动作不多。此打破多方过于乐观的想像，
在部分卖压出笼后又乏接手买盘，令殖利率逆转收高，震幅加剧。
    
    〞还好啦，技术面反弹，量成交不多。〞一位小型证券商交易员表示。
    
    他认为，值年底最后几日交易，银行等金融业交投意愿已低，成交量持续位于低档，或要等明年初各交易
商回笼后才会有明确方向。
    
    另一位大型证券商交易员表示，美债殖利率位于今年来相对高点，台债目前对此利空钝化，美债暂与台债
的连动脱钩。但未来两者仍可能高度相关，走势连动，值得关注。
    
    他们也说，今日107/1期五年公债首日成交，但未能守稳盘中0.6321%的低档，终场殖利率还
收在现券106/10期之上。市场预料，央行短期内也不会升息，对短券〞危害〞暂不大，使五年公债能维持偏低
档。
    
    美国金融市场周一因假期休市一日。  
          
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易的区间预料在0.94-0.99%；五年期公债107/1期公债0.63-0.68%
。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      +2.45     0.6600%  0.6450-0.6600%       2.5
  5  107/01                         --     0.6650%  0.6321-0.6650%       2.5
 10   106/9                      +1.95     0.9640%  0.9375-0.9700%      37.0
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9640%
   5    106/10                       0.6600%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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