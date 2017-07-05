台湾债市：10年券殖利率量缩微幅收高，追价无力静候美债指引

* 缺乏指引，债市呈现杀盘后的整理走势 * 美债走势不明，静候变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.08-1.12% 路透台北7月5日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微幅收高。交易员表示，美国债市 周二因独立纪念日休市一天，在缺乏美债指引下，今日台债多呈现在平盘附近量缩整理走势，静待今晚美联储 公布最近一次的会议纪录。 他们并指出，明日美联储副主席费舍尔等将发表演说，周五美国还将公布非农就业数据，将持续观察这些 变数对美债的影响。 〞美债殖利率还在高档，市场风险未除，还没有信心作多。〞一银行交易员说。 一证券商交易员称，10年公债殖利率这波弹升，基本上有守住1.13-1.14%此前标债的位置，昨日经过弹高 后的修正，市场情绪逐渐恢复冷静。不过台债的短线风险来自海外，若欧、美债市殖利率未再窜高，就会回归 横盘整理。 银行交易员认为，106/4短线守稳此前标债利率后，部分交易商试图做多，不过除非欧美公债殖利率全面 拉回，否则买盘追价意愿料将有限，逢低反而有解套或是获利了结的打算。 另一证券商交易员指出，106/4殖利率弹多拉回后，在接近1.09%即面临追价无力的状况。就技术面观察， 1.08%有不小的阻力，台债这两天将以横盘整理为主，可能要等到美债出现方向时才会跟进反应。 交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.78-0.81%；10年指标券106/4殖利率区 间估在1.08-1.12%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R +0.25 0.7950% 0.7950-0.7950% 0.5 10 106/4 +0.15 1.1020% 1.0910-1.1110% 93.5 *表示创该期发行前交易以来盘中新高 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.1020% 5 106/5R 0.7950% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)