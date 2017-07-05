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台湾债市：10年券殖利率量缩微幅收高，追价无力静候美债指引
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2017年7月5日 / 早上7点10分 / 1 个月内

台湾债市：10年券殖利率量缩微幅收高，追价无力静候美债指引

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 缺乏指引，债市呈现杀盘后的整理走势
    * 美债走势不明，静候变数厘清
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.08-1.12%

    路透台北7月5日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微幅收高。交易员表示，美国债市
周二因独立纪念日休市一天，在缺乏美债指引下，今日台债多呈现在平盘附近量缩整理走势，静待今晚美联储
公布最近一次的会议纪录。
    
    他们并指出，明日美联储副主席费舍尔等将发表演说，周五美国还将公布非农就业数据，将持续观察这些
变数对美债的影响。  
    
    〞美债殖利率还在高档，市场风险未除，还没有信心作多。〞一银行交易员说。
    
    一证券商交易员称，10年公债殖利率这波弹升，基本上有守住1.13-1.14%此前标债的位置，昨日经过弹高
后的修正，市场情绪逐渐恢复冷静。不过台债的短线风险来自海外，若欧、美债市殖利率未再窜高，就会回归
横盘整理。
    
    银行交易员认为，106/4短线守稳此前标债利率后，部分交易商试图做多，不过除非欧美公债殖利率全面
拉回，否则买盘追价意愿料将有限，逢低反而有解套或是获利了结的打算。    
    
    另一证券商交易员指出，106/4殖利率弹多拉回后，在接近1.09%即面临追价无力的状况。就技术面观察，
1.08%有不小的阻力，台债这两天将以横盘整理为主，可能要等到美债出现方向时才会跟进反应。    
    
    交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.78-0.81%；10年指标券106/4殖利率区
间估在1.08-1.12%。
              
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R                      +0.25     0.7950%    0.7950-0.7950%       0.5
 10   106/4                      +0.15     1.1020%    1.0910-1.1110%      93.5
 *表示创该期发行前交易以来盘中新高  
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.1020%
   5    106/5R                       0.7950%
   2     106/1                      没有成交
                
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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