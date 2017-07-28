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台湾债市：10年券殖利率量缩微收升，市场风险意识升高交投趋谨慎
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2017年7月28日 / 早上7点31分 / 11 天内

台湾债市：10年券殖利率量缩微收升，市场风险意识升高交投趋谨慎

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率量缩微收升，短线区间整理
    * 消息面忽多忽空，风险意识升交投趋谨慎
    * 下周一106/4殖利率区间暂看1.03-1.07%

    路透台北7月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五量缩微收升。交易员表示，随美
债殖利率收涨，早盘台债殖利率跟着走扬，惟在短线交易多单进场带动下，促使殖利率一度走跌，尾盘则以微
升作收，成交量明显缩减。
    
    他们表示，因近来消息面忽多忽空，以致交投多偏小心谨慎，今天纯粹属交易盘，即在早盘先行买入，尾
盘即卖出，带动殖利率震荡收小升。
    
    〞大家风险意愿升高了，进出都比较小心谨慎，因为消息面一下空一下多，很难掌握。〞一大型银行交易
员说，〞交易商动作都不敢太大，万一不小心押错边就惨了。〞
    
    一大型证券商交易员则指出，因美国指标10年债殖利率仍在2.2-2.4%区间狭幅波动，且短线暂无利多或利
空消息，台债缺明确方向而陷区间整理。
    
    他表示，以今天10年券殖利率收在1.05%以下观察，属偏多偏热格局，惟交易商大都开始放暑假，市场交
投冷清，成交量明显缩减，〞量太小，没有量来撑，这种价格太虚了。〞
 
    一大型银行交易员也说，交投偏冷、成交量萎缩，短线殖利率将续呈区间整理格局，惟随全球景气缓步回
温，投资盘对收益率的要求亦跟着拉高，亦使近期殖利率底部呈缓步垫高迹象。
       
    美国指标10年期公债价格周四下跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘报2.28%。

    交易员预估，下周一10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期殖利率
区间估在0.72-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +0.90     0.7329%  0.7260-0.7330%      26.5
 10   106/4                      +0.12     1.0410%  1.0355-1.0435%      31.0
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0410%
   5     106/5                       0.7329%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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