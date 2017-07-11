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台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，观望五年增额债标售结果
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2017年7月11日 / 早上7点54分 / 1 个月内

台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，观望五年增额债标售结果

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率收盘量缩下跌，跟随美债和欧债
    * 观望五年增额债标售
    * 106/4殖利率区间暂看1.08-1.13%

    路透台北7月11日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收盘下跌。交
易员表示，美国及欧债殖利率收跌，带动台债略微向下修正；市场观望周五的五年公债标售
结果，量能不振。
    
    他们称，亚洲交易时段的美债殖利率略有走高，但却未影响台债，殖利率终场收低。由
此可见台债气氛明显偏多。目前各方认为台湾下半年景气已趋缓，台债殖利率走高有明显接
手。
    
    〞如果美债殖利率站到2.4%以上，台债也会往上打，大买盘就会进来开心的接。〞一位
大型证券商交易员说。
        
    6月底公布的5月景气对策信号综合判断分数为20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯
，显见景气正由稳定转向低迷。
    
    他们也说，虽然欧、美央行货币政策正在转向，不过台湾央行尚无升息的迹象，这也令
台债的接手买盘相对稳定，气氛偏多。
    
    6月底时，台湾央行宣布连四季维持利率不变，总裁称当前通膨温和；台湾央行总裁也
表示实质利率与经济成长率相比，显示货币政策不是特别宽松，因此利率无调升必要。
    
    一位票券商交易员也指出，今年以来公司债发行利率一直偏低，需求很强，各金融机构
都有补券的需求，公司债市场供不应求。这情况也与公债市场相似。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.13%；而五年券106/5R期
A06105R=TWO发行前交易殖利率交易区间预料在0.77-0.82%。        
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/5R        -0.50     0.7950%  0.7900-0.7950%       2.0
 10   106/4                      -0.65     1.0990%  1.0950-1.1000%       2.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选          
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0990%
   5     106/5                       0.7900%
   2     106/1                      没有成交
 (完)         

 (记者 高洁如；审校 杨淑祯)

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