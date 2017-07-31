台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，风险意识升高往下追价意愿薄弱

* 106/4期殖利率收低，创10年券逾一个月新低 * 美债殖利率收低，月底做帐促使殖利率收跌 * 风险意识升高，往下追价力道弱成交量萎缩 * 明日106/4殖利率区间估在1.02-1.05% 路透台北7月31日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一量缩收小跌；交易员称，受美债 殖利率收跌带动，今天台债殖利率开低震荡收低；惟随殖利率跌至几乎触及区间下缘，风险意识升高，往下追 价意愿薄弱，成交量明显萎缩。 他们指出，因今天是月底，在美债殖利率收低加上证券商月底做帐带动之下，促使殖利率走低，收盘并跌 破1.04%，创10年券殖利率逾一个月新低。 〞今天就是跟着国际债市，成交量这么小，没什么搞头啦，就是区间。〞一大型证券商交易员说，〞现在 (殖利率)几乎触及区间下缘了，追价风险高，大家会比较谨慎一点。〞 他们表示，从近期台币兑美元走升，及台股无明显大跌等观察，目前市场资金依旧宽松，整体而 言，台债仍是需求大于供给，短线采区间偏多操作。 台币兑美元周一早盘略为走升。午后台币在韩元大升等因素带动下，台币升幅扩大 至逾1角，一度升破30.200大关，最高至30.195。 今日10年券106/4期殖利率收在1.0315%，创10年券收盘逾一个月新低，此前收盘新低为6月27日的1.0135% 。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.02-1.05%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.74%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.49 0.7280% 0.7220-0.7285% 14.0 10 106/4 -0.95 1.0315% 1.0250-1.0318% 20.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0315% 5 106/5 0.7280% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)