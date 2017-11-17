台湾债市：10年券殖利率随美债微幅收高，台股涨势明显亦施压

* 10年券殖利率收高，中止连两日下跌 * 10年二次增额券登场，殖利率甚至低于现券 * 106/9R殖利率下周区间料在0.99-1.03% 路透台北11月17日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周五微幅收高，中止连两日下跌走势。交易员指出，昨晚美债殖利率弹升且今日台股涨势明显，令债市承压；不过筹码优势仍牢牢掌控盘面，抑制了殖利率的弹升幅度。 他们表示，虽然今日106/9二次增额券开始发行前交易，但空方态度相当保守，令殖利率与现券几乎没有差别，甚至走低。展望后市，下周二有30年券106/11标售，从近期买盘在冷券市场往长券端寻求标的现象观察，得标利率不排除靠向1.70%或跌破的机会，对10年券也有些许激励作用。 〞若得标利率跌破1.70%，10年券有机会靠向1.00%。〞一证券商交易员说。 他表示，殖利率曲线趋平是趋势，银行等实质买盘为更好的报酬率，近期在冷券市场积极寻找存续期12-30年的中长券，但卖出的筹码却相对稀缺，带动30年冷券殖利率跌破1.70%。 另一证券商交易员认为，由于指标券殖利率被压在相对低档，且多空进场意愿均不高，近期冷券市场反而成为行情指标，成交状况不见得比指标券差。从近日长端冷券几乎一券难求的迹象观察，下周30年券的标售不应保守看待。 〞不排除会闯出黑马，有银行为了收益率会来凑热闹。〞他说。 若是106/11标售结果好于预期，交易员认为，可望带动10年公债殖利率下探1.00%大关，但要有效跌破也不太容易。 今日台股加权指数收涨0.72%，报10,701.64点。 交易员预期，下周10年期增额公债106/9R发行前交易殖利率区间料在0.99-1.03%；五年期公债106/10期殖利率估在0.66-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.50 0.6750 0.6750-0.6790 2.5 10 106/9R +0.57 1.0135 1.0119-1.0190 22.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0135% 5 106/10 0.6750% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)