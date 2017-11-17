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台湾债市：10年券殖利率随美债微幅收高，台股涨势明显亦施压
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2017年11月17日 / 凌晨5点50分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率随美债微幅收高，台股涨势明显亦施压

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收高，中止连两日下跌
    * 10年二次增额券登场，殖利率甚至低于现券
    * 106/9R殖利率下周区间料在0.99-1.03%

    路透台北11月17日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周五微幅收高，中止连两日下跌走势。交易员指出，昨晚美债殖利率弹升且今日台股涨势明显，令债市承压；不过筹码优势仍牢牢掌控盘面，抑制了殖利率的弹升幅度。
        
    他们表示，虽然今日106/9二次增额券开始发行前交易，但空方态度相当保守，令殖利率与现券几乎没有差别，甚至走低。展望后市，下周二有30年券106/11标售，从近期买盘在冷券市场往长券端寻求标的现象观察，得标利率不排除靠向1.70%或跌破的机会，对10年券也有些许激励作用。
    
    〞若得标利率跌破1.70%，10年券有机会靠向1.00%。〞一证券商交易员说。
    
    他表示，殖利率曲线趋平是趋势，银行等实质买盘为更好的报酬率，近期在冷券市场积极寻找存续期12-30年的中长券，但卖出的筹码却相对稀缺，带动30年冷券殖利率跌破1.70%。
    
    另一证券商交易员认为，由于指标券殖利率被压在相对低档，且多空进场意愿均不高，近期冷券市场反而成为行情指标，成交状况不见得比指标券差。从近日长端冷券几乎一券难求的迹象观察，下周30年券的标售不应保守看待。
    
    〞不排除会闯出黑马，有银行为了收益率会来凑热闹。〞他说。
    
    若是106/11标售结果好于预期，交易员认为，可望带动10年公债殖利率下探1.00%大关，但要有效跌破也不太容易。
    
    今日台股加权指数收涨0.72%，报10,701.64点。
    
    交易员预期，下周10年期增额公债106/9R发行前交易殖利率区间料在0.99-1.03%；五年期公债106/10期殖利率估在0.66-0.70%。    
  
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      -0.50      0.6750   0.6750-0.6790       2.5
    10  106/9R                      +0.57      1.0135   1.0119-1.0190      22.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0135%
   5    106/10                       0.6750%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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