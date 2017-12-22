台湾债市：10年券殖利率随美债收低，第一季发债计画有利多方

* 106/9殖利率收低，第二日下跌 * 第一季发债计画有利多方，殖利率可望向下 * 106/9殖利率下周区间料在0.945-1.000% 路透台北12月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收低，连两日下跌，主因昨日央 行理监事会议持续释出货币政策宽松讯息，且美债表现偏多。 针对财政部甫公布的明年第一季发债计画，交易员指出，相较今年第一季将少发300亿台币，且明年第一 季又是全年到期量最大的一季，有利于台债气氛偏多。但市场本已预期明年筹码供给偏少，再加上殖利率已在 低档，预料再下跌空间有限。 〞下周(殖利率)不排除往下带，但台债在低点，美债在高点，追的说服力不够。〞一大型证券商交易员说 。 另一证券商交易员指出，从明年公债发行计画表看，国库将两年券挪到6月才发行，这对短券似乎有利。 但以往10年券要到3月才发，这次提前到2月标售，会不会对106/9造成挤压也需要观察。 大型证券商交易员认为，虽然10年券提前标售，但以目前冷券殖利率已低于指标券的现象来看，106/9的 弃券压力不致升高。 针对下周债市，交易商表示，美债经历年底获利调节后，殖利率曲线趋平走势料将持续。再加上台湾央行 持续释出货币政策宽松讯息，有利殖利率于年底最后一周稳在低位。 〞听不到任何偏空的讯息，大家都安心了，就看各自带着多少部位到明年吧。〞一证券商交易员说。 台湾财政部稍早表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债 为五年期公债，金额250亿台币。 交易员预估，下周10年期106/9殖利率区间在0.945-1.000%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -1.50 0.6700 0.6700-0.6700 0.5 10 106/9 -3.30 0.9670 0.9670-1.0000 67.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9670% 5 106/10 0.6700% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)