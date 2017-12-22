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台湾债市：10年券殖利率随美债收低，第一季发债计画有利多方
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December 22, 2017 / 6:48 AM / 4 days ago

台湾债市：10年券殖利率随美债收低，第一季发债计画有利多方

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收低，第二日下跌
    * 第一季发债计画有利多方，殖利率可望向下
    * 106/9殖利率下周区间料在0.945-1.000%

    路透台北12月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收低，连两日下跌，主因昨日央
行理监事会议持续释出货币政策宽松讯息，且美债表现偏多。
        
    针对财政部甫公布的明年第一季发债计画，交易员指出，相较今年第一季将少发300亿台币，且明年第一
季又是全年到期量最大的一季，有利于台债气氛偏多。但市场本已预期明年筹码供给偏少，再加上殖利率已在
低档，预料再下跌空间有限。
    
    〞下周(殖利率)不排除往下带，但台债在低点，美债在高点，追的说服力不够。〞一大型证券商交易员说
。
    
    另一证券商交易员指出，从明年公债发行计画表看，国库将两年券挪到6月才发行，这对短券似乎有利。
但以往10年券要到3月才发，这次提前到2月标售，会不会对106/9造成挤压也需要观察。
    
    大型证券商交易员认为，虽然10年券提前标售，但以目前冷券殖利率已低于指标券的现象来看，106/9的
弃券压力不致升高。
    
    针对下周债市，交易商表示，美债经历年底获利调节后，殖利率曲线趋平走势料将持续。再加上台湾央行
持续释出货币政策宽松讯息，有利殖利率于年底最后一周稳在低位。    
    
    〞听不到任何偏空的讯息，大家都安心了，就看各自带着多少部位到明年吧。〞一证券商交易员说。
    
    台湾财政部稍早表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债
为五年期公债，金额250亿台币。
    
    交易员预估，下周10年期106/9殖利率区间在0.945-1.000%。       
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      -1.50      0.6700   0.6700-0.6700       0.5
    10   106/9                      -3.30      0.9670   0.9670-1.0000      67.5
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9670%
   5    106/10                    0.6700%
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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