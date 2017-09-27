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台湾债市：10年券殖利率随美债收升终止连三跌，受台股跌深反弹影响
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2017年9月27日 / 早上7点02分 / 24 天内

台湾债市：10年券殖利率随美债收升终止连三跌，受台股跌深反弹影响

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收升，终止连三跌
    * 利率跌至相对低档，观望气氛浓
    * 短线无明确方向，殖利率呈区间整理
    * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02%

    路透台北9月27日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三收升，终止连三跌。交易员称，主要受美债殖利率走扬、及台股跌深反弹带动，惟随殖利率跌至相对低点，以目前水准已无太大投资价值，市场观望气氛浓厚，交投冷清。
   
    他们指出，美联储(FED)和台湾等央行均已开完会，短线不确定因素大都已厘清，市场暂无利多或利空因素，加上筹码相对稳定，成交量进一步缩减。
        
    〞现在的问题是筹码处在稳定状态，市场资金还是很多，没有明显的卖压出来，殖利率很难大幅攻高。〞一大型证券商交易员说，〞大家都有补券需求，而且殖利率一弹上来就有银行去捉(买入)。〞
    
    台湾股市周三反弹，终结连三黑。分析师称，台股先前跌破季线和半年线，今日明显反弹且重回半年线之上，不过季线目前下弯，上档反压很重，市场追价意愿不高，成交量转为低落。
    
    一大型银行交易员即称，因市场无明确方向，短线逢弹即小量买入，但仅进行短线操作，〞没有方向，看不懂，就只短线进出而己。〞
    
    他们表示，从FED主席叶伦谈话来看，FED未来升息方向明确，惟外在环境仍潜在东北亚地缘政治等不确定因素，在升息与地缘政治两股力量拉扯之下，台债殖利率陷区间整理。
    
    美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。
          
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而五年期公债106/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.71%。     

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 期                                                                 
  5  106/10                      +0.80     0.7030%  0.6980-0.7031%      21.0
 10   106/9                      +0.98     1.0128%  1.0059-1.0130%      30.0
    
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0128%
   5    106/10                       0.7030%
   2     106/7                      没有成交
 （完）         
       

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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