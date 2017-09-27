台湾债市：10年券殖利率随美债收升终止连三跌，受台股跌深反弹影响

* 10年券殖利率收升，终止连三跌 * 利率跌至相对低档，观望气氛浓 * 短线无明确方向，殖利率呈区间整理 * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02% 路透台北9月27日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三收升，终止连三跌。交易员称，主要受美债殖利率走扬、及台股跌深反弹带动，惟随殖利率跌至相对低点，以目前水准已无太大投资价值，市场观望气氛浓厚，交投冷清。 他们指出，美联储(FED)和台湾等央行均已开完会，短线不确定因素大都已厘清，市场暂无利多或利空因素，加上筹码相对稳定，成交量进一步缩减。 〞现在的问题是筹码处在稳定状态，市场资金还是很多，没有明显的卖压出来，殖利率很难大幅攻高。〞一大型证券商交易员说，〞大家都有补券需求，而且殖利率一弹上来就有银行去捉(买入)。〞 台湾股市周三反弹，终结连三黑。分析师称，台股先前跌破季线和半年线，今日明显反弹且重回半年线之上，不过季线目前下弯，上档反压很重，市场追价意愿不高，成交量转为低落。 一大型银行交易员即称，因市场无明确方向，短线逢弹即小量买入，但仅进行短线操作，〞没有方向，看不懂，就只短线进出而己。〞 他们表示，从FED主席叶伦谈话来看，FED未来升息方向明确，惟外在环境仍潜在东北亚地缘政治等不确定因素，在升息与地缘政治两股力量拉扯之下，台债殖利率陷区间整理。 美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而五年期公债106/10期发行前交易殖利率区间料在0.69-0.71%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.80 0.7030% 0.6980-0.7031% 21.0 10 106/9 +0.98 1.0128% 1.0059-1.0130% 30.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0128% 5 106/10 0.7030% 2 106/7 没有成交 （完） (记者 罗两莎；审校 张喜良)