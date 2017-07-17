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22 天前
台湾债市：10年券殖利率随美债收跌，美国数据疲弱压低升息预期
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2017年7月17日 / 早上7点10分 / 22 天前

台湾债市：10年券殖利率随美债收跌，美国数据疲弱压低升息预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率收跌，跟美债收低
    * 美国数据疲弱削低12月升息预期
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.08%

    路透台北7月17日 - 台湾指标五年公债106/5R期殖利率周一收跌。美国
经济数据疲弱削低12月的升息预期，带动台债殖利率收低；此外五年券标售结果不差，今日
也出现回补买盘。
    
    交易人士表示，上周五的五年期公债标售合乎预期，且显示资金充裕的现况，今日出现
部分空单回补的买盘，略微压低殖利率。
    
    〞五年券虽然流动性不好，不过今天还是有一点空单回补，或追价买盘出现。〞一位大
型银行交易员说。
    　
    他们指出，本周四台积电将发放现金股利，总计达1,815.13亿台币，若以外
资持有七至八成台积电来算，外资届时料将收到超过1,200亿台币的现金。推估部分资金可
能分批汇出之外，部分可能会留在本地加码股市，另外少部分也可能进入短券市场，对债市
仍可能有些许激励作用。
    
    也有交易员认为，美10年期公债近期一度似将冲破2.4%关卡，引发恐慌。不过随后看来
是虚惊一场。美债近期若仍在2.2-2.3%的水位附近盘整，则对台债的影响将偏向中性。而成
交量偏淡的情况，预料也会持续。  
    
    美国6月消费者物价指数(CPI)持平，5月为下降0.1%。扣除食品和能源成本的核心CPI小
升0.1%，较上年同期增长1.7%，5月增幅相同。美国6月零售销售也表现不佳，连续第二个月
下降，降幅为0.2%。
    
    美国公债收益率上周五跌至数周低位，因6月美国通胀温和，且零售销售意外下滑，令
今年稍后再度升息的预期降温。美国10年期公债收益率US10YT=RR跌至2.324%，周四尾盘为2
.348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279%
        
    周五财政部委托央行标售的五年公债106/5R期得标利率0.783%，符合市
场预估的0.77-0.795%     
    
    他们预估，明日五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.75-0.78%。10年期公债
106/4期殖利率区间料在1.05-1.08%。   
    
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 期                                                                 
  5  106/5R                      -1.45     0.7650%  0.7600-0.7775%      14.5
 10   106/4                      -1.05     1.0690%  1.0680-1.0760%      10.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0690%
   5     106/5                       0.7575%
   2     106/1                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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