台湾债市：10年券殖利率随美债收跌，美国数据疲弱压低升息预期

* 指标10年券殖利率收跌，跟美债收低 * 美国数据疲弱削低12月升息预期 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.08% 路透台北7月17日 - 台湾指标五年公债106/5R期殖利率周一收跌。美国 经济数据疲弱削低12月的升息预期，带动台债殖利率收低；此外五年券标售结果不差，今日 也出现回补买盘。 交易人士表示，上周五的五年期公债标售合乎预期，且显示资金充裕的现况，今日出现 部分空单回补的买盘，略微压低殖利率。 〞五年券虽然流动性不好，不过今天还是有一点空单回补，或追价买盘出现。〞一位大 型银行交易员说。 他们指出，本周四台积电将发放现金股利，总计达1,815.13亿台币，若以外 资持有七至八成台积电来算，外资届时料将收到超过1,200亿台币的现金。推估部分资金可 能分批汇出之外，部分可能会留在本地加码股市，另外少部分也可能进入短券市场，对债市 仍可能有些许激励作用。 也有交易员认为，美10年期公债近期一度似将冲破2.4%关卡，引发恐慌。不过随后看来 是虚惊一场。美债近期若仍在2.2-2.3%的水位附近盘整，则对台债的影响将偏向中性。而成 交量偏淡的情况，预料也会持续。 美国6月消费者物价指数(CPI)持平，5月为下降0.1%。扣除食品和能源成本的核心CPI小 升0.1%，较上年同期增长1.7%，5月增幅相同。美国6月零售销售也表现不佳，连续第二个月 下降，降幅为0.2%。 美国公债收益率上周五跌至数周低位，因6月美国通胀温和，且零售销售意外下滑，令 今年稍后再度升息的预期降温。美国10年期公债收益率US10YT=RR跌至2.324%，周四尾盘为2 .348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279% 周五财政部委托央行标售的五年公债106/5R期得标利率0.783%，符合市 场预估的0.77-0.795% 他们预估，明日五年公债106/5R期发行前交易殖利率区间估在0.75-0.78%。10年期公债 106/4期殖利率区间料在1.05-1.08%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -1.45 0.7650% 0.7600-0.7775% 14.5 10 106/4 -1.05 1.0690% 1.0680-1.0760% 10.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0690% 5 106/5 0.7575% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)