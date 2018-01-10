台湾债市：10年券殖利率随美债续弹创两个半月新高，短线气氛偏弱

路透台北1月10日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘持续弹升，并创两个半月盘中新高。交易员表示，受到美国指标10年债殖利率弹破2.5%大关，加上寿险业续抛冷券影响，短线市场气氛偏弱，带动台债殖利率进一步走扬。

他们表示，随美国10年债殖利率突破2.5%，代表市场气氛偏空，加上近日台债走势偏弱，停损盘卖单持续出笼，带动台债殖利率一路往上弹升；惟10年券殖利率弹至1.05%附近即有望吸引来自大型银行的买盘进场，短线应可获支撑。

〞1.05%以上应该有支撑，买盘会进来，行库在这里会进场。〞一大型证券商交易员说。

他指出，在两韩紧张气氛和缓、日本缩减购债规模等利空挟击下，让美10年债殖利率一举冲破2.5%大关；短线因内外在环境气氛均偏空，且新一期的10年券107/2期将在下周进行发行前交易，料106/9期追价意愿比较钝化。

一中型民营银行交易员亦称，今天台债开盘即随美债殖利率冲高，台债因筹码零乱，短线气氛偏空，后续观察重点除台债筹码何时稳定下来外，亦须视美债走势。

今日10年券106/9期殖利率盘中最高弹到1.055%，创10年券殖利率两个半月盘中新高，此前新高为2017年10月27日的1.068%。

而五年券发行前交易殖利率最高则弹至0.750%，创五年券殖利率逾三个月盘中新高，此前新高为2017年10月3日的0.7530%

台湾财政部将在2月5日标售10年期公债107/2期，金额预订250亿台币，并于2月8日发行；1月中旬则将进行发行前交易。

美国10年期公债周二收益率报2.546%，为3月15日以来最高。

本地时间10:54，五年券107/1发行前交易殖利率涨2.00基点至0.7400%，成交34.5亿台币；10年券106/9殖利率涨3.00基点至1.0490%，成交62.5亿台币。台股加权指数则下跌0.53%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1发行前交易殖利率区间则在0.715-0.75%。

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