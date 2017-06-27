台湾债市：10年券殖利率震荡走低，市场资金宽松短线将缓步测低

路透台北6月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘震荡走低。交易员称，早盘在短线多单获利了结之下，一度带动殖利率止跌反弹，惟随殖利率走扬即引短多进场，促殖利率进一步走跌，因市场资金充沛，短线将缓步测低。

他们表示，目前美债市场气氛仍偏多，台债气氛亦无偏空理由；短线观察重点在明日五年期106/5R券发行前交易证券商动向。

〞早盘有人丢啊，但殖利率上来又有人进场，看起来这里要稍微盘一下，毕竟目前美债还是偏多，台债应该会在区间内缓步测低。〞一大型证券商交易员说。

一大型银行交易员则称，早盘10年券106/4期在短线多空拉锯下，殖利率震荡走低，〞短多应该不会追太远，到这里就是低档震荡。〞

他表示，因本月银行体系准备金提存期旬底正逢假日，而以目前银行体系累计超额准备高达6,300亿台币以上来看，预估周四、周五市场资金将更趋浮滥；在筹码少市场资金又多及银行有资金去化压力之下，料10年券殖利率有望略走低。

本地时间11:02，10年券106/4殖利率跌1.70基点至1.0210%，区间在1.019-1.0455%，成交159亿台币；五年券106/5殖利率跌1.00基点至0.7250%，成交19.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.13%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.015-1.05%；而五年券106/5殖利率交易区在0.72-0.75%。(完)

最新相关报导链接：

--美国债市：较长期公债收益率下跌，因美国经济数据令人失望

--《综述》美国5月核心资本财订单和付运齐降，暗示制造业活动失去动能

--美国利率：资金状况趋缓是美联储收紧政策的另一个理由--纽约FED总裁 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)