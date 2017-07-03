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台湾债市：10年券爆量殖利率收创近两个月高位，受欧美债市偏空打击
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2017年7月3日 / 凌晨5点48分 / 1 个月前

台湾债市：10年券爆量殖利率收创近两个月高位，受欧美债市偏空打击

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年期公债爆量，殖利率创近两个月新高
    * 筹码松动气氛看空，后市以美债走势为重点
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.10-1.15%

    路透台北7月3日 - 台湾公债殖利率曲线周一收盘上扬，指标10年公债106/4期A06104=
TWO爆量，殖利率创近两个月新高。交易员称，上周五美债殖利率续弹，德国与法国公债殖
利率周线升幅纷创纪录，国际债市偏空气氛令交易商持券信心遭受打击，筹码因而松动。
    
    他们表示，投资人对欧洲与英国央行可能紧缩货币政策的担忧，仍继续在国际债市发酵
，周五美国10年公债殖利率站上2.30%关键位置，底部压力成型，接下来要观察
2.34-2.35%半年线以及2.40%整数关卡是否有撑。
    
    〞停损还不明显，恐慌气氛尚未到高潮，(殖利率)可能还会弹。〞一银行交易员说。
    
    今日10年券收盘殖利率报1.1256%，创近两个月新高，此前收盘高点为5月8日的1.150%
；五年期公债106/5R发行前交易殖利率亦以日高0.8200%作收，创五年券殖利
率逾两个月新高，此前收盘高点为4月26日的0.8235%。
    
    受交易商抛出筹码，银行等实质买盘不愿承接影响，台债殖利率曲线全面上移。短端五
年与长端20年券因流动性不佳，只要少量筹码即令殖利率随10年券弹升。
    
    不过银行交易员认为，5月初10年公债标售的得标利率在1.139%，当时银行得标比重高
达77.2%，显示实质买盘对该利率水准颇为认同，接下来要观察一旦106/4殖利率弹到接近得
标利率位置时，买盘会不会适时出手承接。
    
    另一证券商交易员则指出，虽然债市短线气氛偏空，但预料10年券主要持有者应该不会
释出筹码，反而会逢高适度承接。目前只能等待交易商散出的筹码得到沉淀，一旦借券利率
又高到不利做空，债券殖利率往上弹的力道就会遭到压抑。
    
    上周五指标10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周四尾盘的2.27%。该收益
率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。德国10年期公债收益率上
升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。法国10年期公债收益率创下11月
以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。  
    
    交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.80-0.83%；10年指标
券106/4殖利率区间估在1.10-1.15%。
              
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R                      +4.10     0.8200%   0.8150-*0.8200%       2.5
 10   106/4         +4.66     1.1256%    1.1000-1.1299%     176.5
 *表示创该期发行前交易以来盘中新高  
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                       1.6700%
  10     106/4                       1.1256%
   5    106/5R                       0.8200%
   2     106/1                      没有成交
                
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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