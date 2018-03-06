FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 6, 2018 / 7:31 AM / a day ago

台湾债市：10年券随美债殖利率收升终止连六跌，因跌幅大多单出场

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率收升，终止连日六收跌
    * 短线殖利率已跌一大段，短线多单获利了结
    * 两档公司价订价料在去年底低档，气氛不错
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.04%

    路透台北3月6日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周二收升，终止连六跌；交易员表示，
随美债殖利率弹升，且短线跌幅已大，引短多出场，促使殖利率开高走高并收涨，惟交投依旧偏冷，后续观察
20年券标债结果。
    
    他们指出，美债殖利率连二日收升，台债在周一逆势收低后，因10年券殖利率已跌至1.00%的相对较低水
准；在短线跌深，今天跟随着美债稍做反应，显示殖利率跌至1.00%附近市场追价力道薄弱。
    
    〞今天就是跟着美债弹上来，主要是短线已经下来一段了，有人稍微卖掉一下。〞一大型证券商交易员说
。
    
    但他说，美债殖利率虽弹高，外在环境气氛亦偏弱势；但台债市场气氛还不错，主要是本周有汇丰(台湾)
商银，及台湾大哥大将发行公司债；初步来看，这两档公司债订价大致会落在去年底的低价，即五
年期殖利率在0.9%以下，让市场稍稍安心一些。
    
    他指出，台湾大将发行五年和七年期公司债，金额共150亿台币，预计本周五订价，目前来看，市场气氛
仍还不错；再者，从年初寿险业大砍冷券，银行为消化过剩资金买盘亦相当强劲来看，〞感觉上这波冷券是和
平换手，寿险公司慢慢卖，银行慢慢接，也表示市场资金是宽松的。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称，受美债殖利率弹升影响，今天10年券殖利率跟着弹高，但交投依旧相当冷清
，〞就等吧，等待后天的20年券标售结果；但终究还是要等到107/2R券出来，大家才会觉得是相互公平的。〞
    
    他们指出，今年以来寿险业大举释出冷券，而来自银行的接手亦相当积极，加上台湾央行总裁杨金龙日前
释出偏鸽派讯息，让银行对于冷券的买盘更为坚决；另周五将订价的台湾大公司债利率亦有望处于去年底的低
价， 使台债在美债趋势偏弱之际，市场气氛还是不错的。
    
    两位消息人士周二透露，汇丰(台湾)商业银行将发行上限300亿台币的主顺位台币金融债，其中三年期利
率定在0.72%、五年期0.85%、七年期则在1.00%，五和七年期利率均落在询价区间下缘。

    台湾央行周四(8日)将标售20年公债107/3期公债，并于13日发行，预计发行金额250亿台币。
    
    交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间1.01-1.04%；而五年券殖利率区间则在0.65-0.68%。
    　
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      +1.95     1.0220%  1.0060-1.0250%      25.5
 
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0220%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
    

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below