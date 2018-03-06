台湾债市：10年券随美债殖利率收升终止连六跌，因跌幅大多单出场

* 10年指标债殖利率收升，终止连日六收跌 * 短线殖利率已跌一大段，短线多单获利了结 * 两档公司价订价料在去年底低档，气氛不错 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.04% 路透台北3月6日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周二收升，终止连六跌；交易员表示， 随美债殖利率弹升，且短线跌幅已大，引短多出场，促使殖利率开高走高并收涨，惟交投依旧偏冷，后续观察 20年券标债结果。 他们指出，美债殖利率连二日收升，台债在周一逆势收低后，因10年券殖利率已跌至1.00%的相对较低水 准；在短线跌深，今天跟随着美债稍做反应，显示殖利率跌至1.00%附近市场追价力道薄弱。 〞今天就是跟着美债弹上来，主要是短线已经下来一段了，有人稍微卖掉一下。〞一大型证券商交易员说 。 但他说，美债殖利率虽弹高，外在环境气氛亦偏弱势；但台债市场气氛还不错，主要是本周有汇丰(台湾) 商银，及台湾大哥大将发行公司债；初步来看，这两档公司债订价大致会落在去年底的低价，即五 年期殖利率在0.9%以下，让市场稍稍安心一些。 他指出，台湾大将发行五年和七年期公司债，金额共150亿台币，预计本周五订价，目前来看，市场气氛 仍还不错；再者，从年初寿险业大砍冷券，银行为消化过剩资金买盘亦相当强劲来看，〞感觉上这波冷券是和 平换手，寿险公司慢慢卖，银行慢慢接，也表示市场资金是宽松的。〞 另一大型证券商交易员亦称，受美债殖利率弹升影响，今天10年券殖利率跟着弹高，但交投依旧相当冷清 ，〞就等吧，等待后天的20年券标售结果；但终究还是要等到107/2R券出来，大家才会觉得是相互公平的。〞 他们指出，今年以来寿险业大举释出冷券，而来自银行的接手亦相当积极，加上台湾央行总裁杨金龙日前 释出偏鸽派讯息，让银行对于冷券的买盘更为坚决；另周五将订价的台湾大公司债利率亦有望处于去年底的低 价， 使台债在美债趋势偏弱之际，市场气氛还是不错的。 两位消息人士周二透露，汇丰(台湾)商业银行将发行上限300亿台币的主顺位台币金融债，其中三年期利 率定在0.72%、五年期0.85%、七年期则在1.00%，五和七年期利率均落在询价区间下缘。 台湾央行周四(8日)将标售20年公债107/3期公债，并于13日发行，预计发行金额250亿台币。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间1.01-1.04%；而五年券殖利率区间则在0.65-0.68%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +1.95 1.0220% 1.0060-1.0250% 25.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0220% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)