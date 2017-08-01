台湾债市：10年券随美债殖利率收升，短线缺方向指引续呈区间震荡

* 106/4期殖利率跟随美债反弹，交投偏谨慎 * 市场暂无利多或利空消息，短线缺方向指引 * 受欧美将缩表等外在因素干扰，追价力道弱 * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.03-1.07% 路透台北8月1日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收升；交易员表示，因近期暂无利 空或利多消息干扰，台债缺乏明确方向，跟随美债殖利率顺势反弹，惟交投偏谨慎，短线将续呈区间震荡。 他们指出，这波殖利率已经往下走了一大波段，因殖利率跌至相对低档，且国际市场氛围偏谨慎，致追价 力道薄弱，量能明显不足。 〞大概是这阵子殖利率已经下来一段了，往下追价力道比较谨慎，今天就是跟着美债先做一个小反弹，但 量不大，没有太大意义。〞一大型银行交易员说。 他表示，近期市场缺乏利空或利多消息，但受到美国FED将缩表、欧洲央行可能调整货币政策等外在因素 影响，往下追价力道偏谨慎，致交投趋冷清，短线难脱区间整理格局。 另一大型银行交易员亦称，从最近交易量无法明显扩增观察，显示大型银行均无大动作，仅少数小型券商 在区间内短线进出，但殖利率若往上弹至1.08%以上，有望吸引银行买进场。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.76%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +1.05 0.7385% 0.7350-0.7475% 13.5 10 106/4 +1.84 1.0499% 1.0360-1.0530% 56.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0499% 5 106/5 0.7385% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)