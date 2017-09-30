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台湾债市：10年券随美债殖利率收微扬，交投极冷交易员无法抛部位
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2017年9月30日 / 早上6点51分 / 21 天前

台湾债市：10年券随美债殖利率收微扬，交投极冷交易员无法抛部位

2 分钟阅读

    * 10年券随美债殖利率收微升，交投极冷
    * 补班日交投意愿低，交易员无法抛部位
    * 短线观察重点仍在美债殖利率走势
    * 下周一106/9殖利率区间料在1.01-1.05%

    路透台北9月30日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周六量缩收微扬，
交易员表示，受到美债殖利率收微升带动，今天台债跟着止跌小升，惟交投极冷，全天仅成
交1.5亿台币；短线观察重点在美债走势。
    
    他们指出，因今天是补班日，不少交易员都请假，台债反应美债殖利率收微升，殖利率
跟着呈小升格局，惟交投极为冷清，交易员根本无法抛部位。
    
    〞都没成交，大家都不交易，即使想抛部位也没有地方抛啊。〞一大型证券商交易员说
，〞美债殖利率在弹，很想抛部位，但今天根本丢不出去啊。〞
    
    他并称，今天交易虽急冻，惟美债殖利率趋势往上，下周台债殖利率有望往上测前波高
点，10年券106/9期料将往上测1.05%，而五年券则测0.75%。
      
    另一大型证券商交易员则称，因10年券在借券成本太高，五年券106/10期发行前交易又
有空单量达50亿等因素，短线殖利率不易有大弹空间；但是，倘若美国10年指标殖利率弹破
前波高点，且攻破2.40%大关，台债将跟着冲高。

    交易员预估，下周一10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.01-1.05%，五年期公债1
06/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.77%。   
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.05     0.7410%  0.7410-0.7440%       2.5
 10   106/9                      +0.31     1.0301%  1.0301-1.0303%       1.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0301%
   5    106/10                       0.7410%
   2     106/7                      没有成交
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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