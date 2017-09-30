台湾债市：10年券随美债殖利率收微扬，交投极冷交易员无法抛部位

* 10年券随美债殖利率收微升，交投极冷 * 补班日交投意愿低，交易员无法抛部位 * 短线观察重点仍在美债殖利率走势 * 下周一106/9殖利率区间料在1.01-1.05% 路透台北9月30日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周六量缩收微扬， 交易员表示，受到美债殖利率收微升带动，今天台债跟着止跌小升，惟交投极冷，全天仅成 交1.5亿台币；短线观察重点在美债走势。 他们指出，因今天是补班日，不少交易员都请假，台债反应美债殖利率收微升，殖利率 跟着呈小升格局，惟交投极为冷清，交易员根本无法抛部位。 〞都没成交，大家都不交易，即使想抛部位也没有地方抛啊。〞一大型证券商交易员说 ，〞美债殖利率在弹，很想抛部位，但今天根本丢不出去啊。〞 他并称，今天交易虽急冻，惟美债殖利率趋势往上，下周台债殖利率有望往上测前波高 点，10年券106/9期料将往上测1.05%，而五年券则测0.75%。 另一大型证券商交易员则称，因10年券在借券成本太高，五年券106/10期发行前交易又 有空单量达50亿等因素，短线殖利率不易有大弹空间；但是，倘若美国10年指标殖利率弹破 前波高点，且攻破2.40%大关，台债将跟着冲高。 交易员预估，下周一10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.01-1.05%，五年期公债1 06/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.77%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.05 0.7410% 0.7410-0.7440% 2.5 10 106/9 +0.31 1.0301% 1.0301-1.0303% 1.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0301% 5 106/10 0.7410% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)