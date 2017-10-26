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台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收低，因美债殖利率似止弹回稳
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2017年10月26日 / 早上6点22分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收低，因美债殖利率似止弹回稳

2 分钟阅读

    * 美债10年券似有止弹迹象，台债弹多修正
    * 静候欧洲央行缩减购债计画，FED新主席出炉
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.06%

    路透台北10月26日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四收低。交易员
指出，因美国指标10年期公债出现长上影线，短线空头气氛有所缓解，台债多方趁势轧空令殖利
率下跌。
    
    不过他们表示，国际债市气氛仍偏空，短线有下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席未定变数，中期
则有减税方案的不确定性，再加上主要国家央行货币政策偏向紧缩，台债纵有资金宽裕、筹码偏少的优势，但
殖利率仍将向上垫高。
      
    〞美债出现上影线让(多方)避险的急迫性没了，且上方有买盘在，今天往下压想轧空。〞一位证券商交易
员说。
    
    他表示，美国指标10年期公债殖利率还是会在2.40%附近整理，等候FED新任主席出炉，若是之后2.40%正
式被弹破，交易区间就将上移。
    
    另一银行交易员也指出，倘若鹰派代表当选FED新任主席，美国10年公债殖利率就会向上测试2.50%，若是
鸽派选上，则会回落至2.25-2.35%。
    
    至于稍晚将公布的欧洲央行缩减购债计划内容，一证券商交易员表示，市场已了解欧洲央行减少购债规模
但将购债计划时间进一步拉长的架构，剩下有待厘清的只是数字，因先前已对此变数先行反映，预料殖利率再
弹的空间有限。 
            
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖
利率区间料在0.70-0.72%。     
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      -0.89     0.7111%  0.7110-0.7165%      24.5
  10  106/9R                      -0.80     1.0515%  1.0488-1.0570%      57.5
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0515%
   5    106/10                       0.7111%
   2     106/7                      没有成交
 S
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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