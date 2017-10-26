台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收低，因美债殖利率似止弹回稳

* 美债10年券似有止弹迹象，台债弹多修正 * 静候欧洲央行缩减购债计画，FED新主席出炉 * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.06% 路透台北10月26日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四收低。交易员 指出，因美国指标10年期公债出现长上影线，短线空头气氛有所缓解，台债多方趁势轧空令殖利 率下跌。 不过他们表示，国际债市气氛仍偏空，短线有下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席未定变数，中期 则有减税方案的不确定性，再加上主要国家央行货币政策偏向紧缩，台债纵有资金宽裕、筹码偏少的优势，但 殖利率仍将向上垫高。 〞美债出现上影线让(多方)避险的急迫性没了，且上方有买盘在，今天往下压想轧空。〞一位证券商交易 员说。 他表示，美国指标10年期公债殖利率还是会在2.40%附近整理，等候FED新任主席出炉，若是之后2.40%正 式被弹破，交易区间就将上移。 另一银行交易员也指出，倘若鹰派代表当选FED新任主席，美国10年公债殖利率就会向上测试2.50%，若是 鸽派选上，则会回落至2.25-2.35%。 至于稍晚将公布的欧洲央行缩减购债计划内容，一证券商交易员表示，市场已了解欧洲央行减少购债规模 但将购债计划时间进一步拉长的架构，剩下有待厘清的只是数字，因先前已对此变数先行反映，预料殖利率再 弹的空间有限。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖 利率区间料在0.70-0.72%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.89 0.7111% 0.7110-0.7165% 24.5 10 106/9R -0.80 1.0515% 1.0488-1.0570% 57.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0515% 5 106/10 0.7111% 2 106/7 没有成交 S 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)