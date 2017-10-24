台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率盘初下滑，反映美债但交投清淡

路透台北10月24日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周二盘初下滑。交易员指出，因昨晚美债走势略偏多，惟交易商进场意愿低落，令殖利率仅在窄幅区间内整理。

他们表示，美国指标10年期公债殖利率未弹破2.40%关卡前，台债料不致走空。市场仍将关注下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席由谁出任，此前债市难脱区间整理格局。

〞最近不会有行情，FED新主席的变数太大了。〞一位券商交易主管说。

他表示，106/9期因有两次增额发行，多头在此期间因无法掌控筹码，控盘主力仍放在五年券106/10。但对空方而言，由于增额发行额度仅有250亿台币，在筹码受限状态下，也不适合布局太大部位，多空态度都审慎，也代表难有行情出现。

另一证券商交易员则称，美债仍是影响台债的最大因素，除了FED新主席外，也要注意税改案进度对美股的拉动效应，美股若持续创新高，也是会对美债造成压力。

本地时间10:15，五年券106/10殖利率跌0.33基点报0.7160%，成交3.5亿台币；10年增额券106/9R发行前交易殖利率跌0.57基点报1.0437%，成交4.0亿台币；台股加权指数则涨0.07%。

交易员预估，10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.035-1.045%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.72%。

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