台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率盘初弹升，跟进美债偏空走势

路透台北10月23日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周一盘初弹升。交易员指出，因周五美国指标10年期公债殖利率升至两周高位，空方集中火力攻击106/9R令殖利率一度弹破1.05%。

他们表示，美国指标10年期公债殖利率虽弹升，但在2.40%仍见支撑，只不过短端殖利率不断弹高将让10年券面临压力。近日市场关注焦点，仍在下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席究竟谁属。

〞106/9R成为短线避险操作标的，但现券殖利率仍守稳1.05%以下。〞一位大型券商交易员说。

另一证券商交易员则称，美国指标五年期公债殖利率已经弹破2.0%，五年与10年券利差持续收窄，让10年券也承受向上修正压力。

他表示，美债在反映过2018财年预算议案的利空后，关注焦点还是回到FED主席究竟由谁接棒，也会将美债带向不同的方向。

美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。

周五，美国总统特朗普对福克斯商业新闻表示，他考虑让鲍威尔和泰勒两人一个出任美联储主席，一个出任副主席，但也不排除叶伦续任的可能性。

本地时间10:14，五年券106/10未成交；10年券增额券106/9R发行前交易殖利率弹0.9基点报1.0490%，成交31.0亿台币，盘中一度高见1.0535%；台股加权指数则涨0.23%。

交易员预估，10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.73%。

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