台湾债市：10年增额券殖利率微幅收高，标债前交易偏向清淡窄幅盘整

* 10年增额券殖利率收小升，观望明日标债结果 * 年底将届且后市不明，交投落入清淡 * 明日106/9R殖利率区间料在1.02-1.04% 路透台北11月6日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周一 收盘小升，跟随美债东京盘升势。交易员指出，明日即将标售10年公债，标债前市场交易偏 向清淡，多在窄幅盘整。 他们表示，10年期公债106/9R期走势相当平缓，今日大多小升小跌，于平盘附近游走。 标债前交易心态偏向观望，尤其是时近年底，市场又对台债后续没有方向，交投意愿落于谷 底。 〞等开标后再说了，明天早上也是不太会动。〞一位大型证券商交易员表示。 台湾央行周二将代财政部标售10年期公债106/9R期A06109R=TWO。路透调查结果显示，1 0年公债得标利率料在1.02-1.04%。此期公债金额暂订250亿台币，10日发行。 一家小型证券商交易员认为，衡诸近期国际和台湾重大事件，年底前看不出有大的突发 出乎意料之外的机会。 〞这里面最不可控制的是央行总裁要换谁。〞他说。 在任近20年的台湾央行总裁彭淮南于明年2月任期届满。一般而言总统最晚会在1月任命 新的总裁。 此外，美国总统特朗普于8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和 共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。 交易员普遍认为，两国元首会晤恐触及地缘政治的敏感因子，是潜在变数，短期内债市 殖利率走高不易。 美国公债收益率周五变动不大，此前政府公布的10月就业报告显示，薪资未见增加， 令部分投资人担心低通胀持续，尽管近期飓风因素料令数据失真。指标10年期美债价格 US 10YT=RR收益率报2.343%，数据公布后一度低见2.323%。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.02-1.04%；五 年券106/10期殖利率区间料在0.67-0.69%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 +0.30 0.6830% 0.6830-0.6900% 2.0 10 106/9R +0.32 1.0342% 1.0285-1.0354% 30.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0290% 5 106/10 0.6830% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)