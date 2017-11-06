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台湾债市：10年增额券殖利率微幅收高，标债前交易偏向清淡窄幅盘整
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2017年11月6日 / 早上7点02分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率微幅收高，标债前交易偏向清淡窄幅盘整

2 分钟阅读

    * 10年增额券殖利率收小升，观望明日标债结果
    * 年底将届且后市不明，交投落入清淡
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.02-1.04%

    路透台北11月6日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周一
收盘小升，跟随美债东京盘升势。交易员指出，明日即将标售10年公债，标债前市场交易偏
向清淡，多在窄幅盘整。
    
    他们表示，10年期公债106/9R期走势相当平缓，今日大多小升小跌，于平盘附近游走。
标债前交易心态偏向观望，尤其是时近年底，市场又对台债后续没有方向，交投意愿落于谷
底。
        
    〞等开标后再说了，明天早上也是不太会动。〞一位大型证券商交易员表示。
    
    台湾央行周二将代财政部标售10年期公债106/9R期A06109R=TWO。路透调查结果显示，1
0年公债得标利率料在1.02-1.04%。此期公债金额暂订250亿台币，10日发行。

    一家小型证券商交易员认为，衡诸近期国际和台湾重大事件，年底前看不出有大的突发
出乎意料之外的机会。 〞这里面最不可控制的是央行总裁要换谁。〞他说。
    
    在任近20年的台湾央行总裁彭淮南于明年2月任期届满。一般而言总统最晚会在1月任命
新的总裁。
    
    此外，美国总统特朗普于8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和
共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。
     
    交易员普遍认为，两国元首会晤恐触及地缘政治的敏感因子，是潜在变数，短期内债市
殖利率走高不易。
          
     美国公债收益率周五变动不大，此前政府公布的10月就业报告显示，薪资未见增加，
令部分投资人担心低通胀持续，尽管近期飓风因素料令数据失真。指标10年期美债价格 US
10YT=RR收益率报2.343%，数据公布后一度低见2.323%。        
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.02-1.04%；五
年券106/10期殖利率区间料在0.67-0.69%。   
    
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      +0.30     0.6830%  0.6830-0.6900%       2.0
    10  106/9R                      +0.32     1.0342%  1.0285-1.0354%      30.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0290%
   5    106/10                       0.6830%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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