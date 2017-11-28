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台湾债市：10年增额券殖利率微扬中止连三跌，区间操作逢低仍见调节卖需
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2017年11月28日 / 早上6点51分 / 2 天前

台湾债市：10年增额券殖利率微扬中止连三跌，区间操作逢低仍见调节卖需

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率微收高中止连三跌
    * 区间来回操作逢低仍见调节卖需
    * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.00%

    路透台北11月28日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一
微收高，中止连三跌；盘中一度随美债微跌向前波低位0.98%，但随即引来获利调节卖需增
温，使该券殖利率反转微升至0.99%上方窄幅波动。

    交易员指出，目前台债维持区间盘整格局，交投青睐在区间内来回操作，且106/9期公
债二度增额券上日空单量微减至47亿台币，空单不增反减料后续轧空不易，下周二该券标售
前料续在0.98-1.00%区间内狭幅盘整。
    
    〞空单太少，表示大家都不敢空，就只有撑在这边等标债了。〞一大型银行交易员说。
    
    他们亦称，106/9R殖利率一跌破0.99%就会有人想调节，毕竟多方在0.99%下方追价意愿
不足，使该券暂难跳脱既有区间整理。
    
    至于今日五年券106/10殖利率收创同年券逾两个月新低，前低为9月8日的0.6550%，交
易员认为，有多方藉着近期台币表现强势，预期五年券可望间接受惠于外资汇入题材，惟该
券成交量太少较不具代表性。 
    
    交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.00%；而五年期公债106/
10期殖利率则在0.65-0.67%。 
    
    台湾加权股价指数周二收跌0.41%报10,707.07点。台币兑美元
上日微收升至30.006并创逾三年新高，因出口商抛汇及外资汇入。
    
    美国公债收益率周一下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触及纪录高位后回软，以
及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。指标10年公债收益率2.328%，
周五收报2.34%。 
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10                      -0.55     0.6565%  0.6555-0.6565%       1.5
    10  106/9R                      +0.15     0.9915%  0.9845-0.9930%      76.0
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9915%
   5    106/10                    0.6565%
   2     106/7                   没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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