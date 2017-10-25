台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美债大弹引发停损

* 美债10年券弹破重要支撑，停损压力变大 * 国库署问券未提前瞻计画发债额度，有待厘清 * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.08% 路透台北10月25日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三收高，创10年 券三个月高位。交易员指出，因昨晚美国指标10年期公债殖利率创五个半月高位，引发停损卖压 出笼，成交量也扩大。 他们表示，五年券因有特定买盘驻守，殖利率弹幅有限，但五年IRS却成为多方避险标的， 与现货走势背离。今日106/9R殖利率弹逾1.05%关卡后，多头压力明显升温，由于没有筹码因素影响，较能反 映基本面变化，殖利率有弹向1.08%关卡的机会。 〞停损啊，很惨。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易主管称，若以美债与台债相对位置来看，当美债10年券弹到2.42%，台债10年券的合理殖 利率应该在1.08%。但台债碍于筹码面因素影响，殖利率处在相对低的位置，但也不能排除后续会往此一关卡 靠拢。 至于国库署在年底交易商大会前发布的问卷内容，一银行交易员认为，国库并未将因应前瞻建设特别预算 可能增加的发债量计入，所以影响属中性。实际情形，还是要等到交易商大会时才会清楚。 另一证券商交易员指出，国库会按前瞻建设计划实际动支状况发债，但对交易商而言则多了不可预测性， 因此会在年底的会议上要国库尽量提早公布发债时程与金额。 据路透周二取得文件显示，台湾财政部国库署在对交易商发布的问卷中称，2018年公债到期还本仅较今年 微增360亿台币，推估明年发行量可能与今年的4,000亿台币相当；而前瞻建设特别预算虽经立法院通过，但仍 需配合其实际动用时程才可增发债量。 今日106/9R殖利率收在1.0595%，前高为7月26日的1.0700%。交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发 行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.08%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +1.17 0.7200% 0.7145-0.7275% 26.0 10 106/9R +1.69 1.0595% 1.0480-1.0676% 89.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0595% 5 106/10 0.7200% 2 106/7 没有成交 S 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)