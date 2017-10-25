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台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美债大弹引发停损
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2017年10月25日 / 早上6点06分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美债大弹引发停损

2 分钟阅读

    * 美债10年券弹破重要支撑，停损压力变大
    * 国库署问券未提前瞻计画发债额度，有待厘清
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.08%

    路透台北10月25日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三收高，创10年
券三个月高位。交易员指出，因昨晚美国指标10年期公债殖利率创五个半月高位，引发停损卖压
出笼，成交量也扩大。
    
    他们表示，五年券因有特定买盘驻守，殖利率弹幅有限，但五年IRS却成为多方避险标的，
与现货走势背离。今日106/9R殖利率弹逾1.05%关卡后，多头压力明显升温，由于没有筹码因素影响，较能反
映基本面变化，殖利率有弹向1.08%关卡的机会。
      
    〞停损啊，很惨。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易主管称，若以美债与台债相对位置来看，当美债10年券弹到2.42%，台债10年券的合理殖
利率应该在1.08%。但台债碍于筹码面因素影响，殖利率处在相对低的位置，但也不能排除后续会往此一关卡
靠拢。
    
    至于国库署在年底交易商大会前发布的问卷内容，一银行交易员认为，国库并未将因应前瞻建设特别预算
可能增加的发债量计入，所以影响属中性。实际情形，还是要等到交易商大会时才会清楚。
    
    另一证券商交易员指出，国库会按前瞻建设计划实际动支状况发债，但对交易商而言则多了不可预测性，
因此会在年底的会议上要国库尽量提早公布发债时程与金额。
    
    据路透周二取得文件显示，台湾财政部国库署在对交易商发布的问卷中称，2018年公债到期还本仅较今年
微增360亿台币，推估明年发行量可能与今年的4,000亿台币相当；而前瞻建设特别预算虽经立法院通过，但仍
需配合其实际动用时程才可增发债量。
            
    今日106/9R殖利率收在1.0595%，前高为7月26日的1.0700%。交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发
行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.08%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.75%。     
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +1.17     0.7200%  0.7145-0.7275%      26.0
  10  106/9R                      +1.69     1.0595%  1.0480-1.0676%      89.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0595%
   5    106/10                       0.7200%
   2     106/7                      没有成交
 S
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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