台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美联储主席确认前气氛偏空

* 美债续弹，台债10年券收创三个月高位 * 预期下任美联储主席由鹰派出任，债市偏空 * 下周106/9R殖利率区间料在1.05-1.10% 路透台北10月27日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周五收高，创三个 月高位。交易员指出，因受下任美联储主席不确定等影响美债持续走弱，惟台债有资金、筹码有利条件支持， 收益率弹升幅度较有限。 针对下周债市，交易商认为，最大变数仍在美债走势，若是下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席真 是由鹰派的斯坦福大学经济学家泰勒当选，美国指标10年期公债殖利率会靠向2.60%。台债殖利率 也会向上测试。 〞泰勒可能性愈来愈高，这从市场臆测仍扑朔迷离，但殖利率仍往上走就可以知道。〞一证券商交易员说 。 不过该交易员认为，台债资金宽松，筹码供给偏少的有利环境不变，这从近期公司债标售结果好于预期可 以看出，像是鸿海七年与十年期券，就是因为有寿险买盘进驻，使得得标利率偏低。如此也让公债 持券信心受到激励。 另一大型证券商交易员则表示，若从台币兑美元走势仍偏强角度来看，显示本地资金依旧相当宽 裕，银行普遍面临配置压力，因此像是五年券106/10期年底前因不会再有筹码供应，即在特定买 盘固守下，表现相当稳定。 交易商普遍认为，在台债表现比美债强，台债五年又强于10年的结构下，下周纵然美债10年公债殖利率继 续走高，但只要不弹破2.60%，台债应该也是维持在高档震荡走势。 两位消息人士周三指出，台湾电子制造商鸿海精密将发行90亿台币无担保公司债，其中三年期 、五年期、七年期及10年期发行利率分别定在0.84%、1.00%、1.18%及1.40%。 今日106/9R殖利率收在1.0595%，前高为7月26日的1.0700%。交易员预估，下周10年增额公债106/9RA061 09R=TWO期发行前交易殖利率交投区间料在1.05-1.10%；五年券106/10期殖利率区间料在0.70-0.74%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.09 0.7120% 0.7120-0.7200% 14.0 10 106/9R +0.90 1.0605% 1.0600-1.0680% 66.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0605% 5 106/10 0.7120% 2 106/7 没有成交 S 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)