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台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美联储主席确认前气氛偏空
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2017年10月27日 / 早上6点09分 / 1 天内

台湾债市：10年增额券殖利率收创三个月高位，美联储主席确认前气氛偏空

2 分钟阅读

    * 美债续弹，台债10年券收创三个月高位
    * 预期下任美联储主席由鹰派出任，债市偏空
    * 下周106/9R殖利率区间料在1.05-1.10%

    路透台北10月27日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周五收高，创三个
月高位。交易员指出，因受下任美联储主席不确定等影响美债持续走弱，惟台债有资金、筹码有利条件支持，
收益率弹升幅度较有限。
    
    针对下周债市，交易商认为，最大变数仍在美债走势，若是下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席真
是由鹰派的斯坦福大学经济学家泰勒当选，美国指标10年期公债殖利率会靠向2.60%。台债殖利率
也会向上测试。    
    
    〞泰勒可能性愈来愈高，这从市场臆测仍扑朔迷离，但殖利率仍往上走就可以知道。〞一证券商交易员说
。
    
    不过该交易员认为，台债资金宽松，筹码供给偏少的有利环境不变，这从近期公司债标售结果好于预期可
以看出，像是鸿海七年与十年期券，就是因为有寿险买盘进驻，使得得标利率偏低。如此也让公债
持券信心受到激励。
    
    另一大型证券商交易员则表示，若从台币兑美元走势仍偏强角度来看，显示本地资金依旧相当宽
裕，银行普遍面临配置压力，因此像是五年券106/10期年底前因不会再有筹码供应，即在特定买
盘固守下，表现相当稳定。

    交易商普遍认为，在台债表现比美债强，台债五年又强于10年的结构下，下周纵然美债10年公债殖利率继
续走高，但只要不弹破2.60%，台债应该也是维持在高档震荡走势。        
    
    两位消息人士周三指出，台湾电子制造商鸿海精密将发行90亿台币无担保公司债，其中三年期
、五年期、七年期及10年期发行利率分别定在0.84%、1.00%、1.18%及1.40%。
 
    
    今日106/9R殖利率收在1.0595%，前高为7月26日的1.0700%。交易员预估，下周10年增额公债106/9RA061
09R=TWO期发行前交易殖利率交投区间料在1.05-1.10%；五年券106/10期殖利率区间料在0.70-0.74%。 
        
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +0.09     0.7120%  0.7120-0.7200%      14.0
  10  106/9R        +0.90     1.0605%  1.0600-1.0680%      66.5
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0605%
   5    106/10                       0.7120%
   2     106/7                      没有成交
 S
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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